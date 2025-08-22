По информации журналиста Юрия Бутусова, в российских войсках разразился громкий скандал. Командира 83 десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова задержали за организацию фиктивных выплат якобы за боевые ранения и отпуска своих подчиненных.

Армия рф

Вместе с ним задержан начальник отдела специальных операций бригады Константин Фролов. Его долгое время российские медиа показывали как "героя": он получил четыре боевых ордена, прославлялся как командир "самой результативной снайперской группы" и как "спасший ребенка". Фролову приписывали даже четыре ранения, за которые он получил большие выплаты.

Однако следствие установило, что ни один из этих "подвигов" не соответствует действительности. Ранений у него не было, деятельность снайперов оказалась выдумкой, а истории, которыми гордилась российская пропаганда, оказались полной ложью.

Ситуация в 83-й бригаде стала показательным примером того, как в России выстроена система на фальши — от "героических" сюжетов в медиа до мошеннических схем внутри армии. Это еще раз демонстрирует настоящее лицо так называемой "второй армии мира", которая держится на обмане и циничных манипуляциях собственных командиров.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Глава МИД России Сергей Лавров в комментарии NBC News обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы отказе от "мирных предложений" Москвы, которые обсуждались на саммите на Аляске при участии Дональда Трампа.

По словам Лаврова, российская сторона "проявила гибкость" и согласилась на часть предложений США, однако Зеленский отверг все условия во время своего визита в Белый дом. В частности, речь идет о требованиях Кремля об отказе Украины от вступления в НАТО и обсуждении территориальных вопросов.

