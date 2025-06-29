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Громкий план Путина в Украине с треском проваливается: на Западе раскрыли детали

Хотя прошло всего несколько недель с начала наступления, он уже демонстрирует признаки провала, отмечает издание.

29 июня 2025, 10:00
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Клименко Елена

Летнее наступление России против Украины длится всего несколько недель, но уже демонстрирует признаки истощения, несмотря на массированные атаки на разных участках фронта. Об этом сообщает The Telegraph.

Громкий план Путина в Украине с треском проваливается: на Западе раскрыли детали

Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что зона активных боевых действий включает пространство от северных приграничных территорий Сумской и Харьковской областей до прифронтовых рубежей в Донецкой и Днепропетровской. В некоторых районах РФ впервые пытается прорвать оборону.

Журналисты отмечают, что Москва потратила зиму на увеличение мобилизационного ресурса, усовершенствование боевой координации и систематизацию ракетно-дроновых атак. В первые дни это давало ощутимые результаты: в мае войска РФ продвигались вдвое быстрее, чем в апреле, захватывая в среднем 5,5 кв. миль каждый день (по данным DeepState).

Однако уже через несколько недель после старта кампании темп наступления начал снижаться. Наиболее заметные успехи фиксируются в Донецкой области между Покровском и Константиновкой – главными целями РФ.

Аналитик ISW Анжелика Эванс отмечает, что у РФ нет достаточного ресурса для нового масштабного прорыва, и летние бои скорее являются продолжением весенней кампании.

В Сумской области противник фактически остановился. Военный аналитик Павел Нарожный считает, что ключевым пунктом для РФ является Юнаковка – населенный пункт на важной дороге в областной центр. Если врагу удастся закрепиться и продвинуть артиллерию в направлении лесных массивов, это создаст непосредственную угрозу городу Сумы.

Хотя Россия имеет численное преимущество в живой силе и дронах, темпы продвижения снижаются. По словам находящегося на Купянском направлении украинского офицера, уровень подготовки российской пехоты остается крайне низким.

Как уже писали "Комментарии", на севере Сумской области, в частности, в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, следящий за развитием событий на фронте.



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