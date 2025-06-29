Громкий план Путина в Украине с треском проваливается: на Западе раскрыли детали

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Клименко Елена
Летнее наступление России против Украины длится всего несколько недель, но уже демонстрирует признаки истощения, несмотря на массированные атаки на разных участках фронта. Об этом сообщает The Telegraph.
Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что зона активных боевых действий включает пространство от северных приграничных территорий Сумской и Харьковской областей до прифронтовых рубежей в Донецкой и Днепропетровской. В некоторых районах РФ впервые пытается прорвать оборону.
Журналисты отмечают, что Москва потратила зиму на увеличение мобилизационного ресурса, усовершенствование боевой координации и систематизацию ракетно-дроновых атак. В первые дни это давало ощутимые результаты: в мае войска РФ продвигались вдвое быстрее, чем в апреле, захватывая в среднем 5,5 кв. миль каждый день (по данным DeepState).
Однако уже через несколько недель после старта кампании темп наступления начал снижаться. Наиболее заметные успехи фиксируются в Донецкой области между Покровском и Константиновкой – главными целями РФ.
Аналитик ISW Анжелика Эванс отмечает, что у РФ нет достаточного ресурса для нового масштабного прорыва, и летние бои скорее являются продолжением весенней кампании.
В Сумской области противник фактически остановился. Военный аналитик Павел Нарожный считает, что ключевым пунктом для РФ является Юнаковка – населенный пункт на важной дороге в областной центр. Если врагу удастся закрепиться и продвинуть артиллерию в направлении лесных массивов, это создаст непосредственную угрозу городу Сумы.
Хотя Россия имеет численное преимущество в живой силе и дронах, темпы продвижения снижаются. По словам находящегося на Купянском направлении украинского офицера, уровень подготовки российской пехоты остается крайне низким.
Как уже писали "Комментарии", на севере Сумской области, в частности, в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, следящий за развитием событий на фронте.