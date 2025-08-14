Громкая отставка на фронте: что произошло с командиром известной бригады

Рубрики
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подтвердил, что больше не занимает своего поста. По его словам, решение уйти было непростым, ведь пришлось оставить бойцов, с которыми он прошел сложный боевой путь и получал опыт на фронте.
Александр Ширшин ушел с места работы
Еще в мае Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив высшее командование в выполнении "бессмысленных задач" на Курщине, которые, по его мнению, приводили к неоправданным потерям личного состава. После этого в Генштабе ВСУ была создана рабочая группа, чтобы проверить озвученные им факты.
По результатам проверки, Ширшина признали недисциплинированным и обвинили в разглашении служебной информации в социальных сетях. Сам военный считает, что говорил публично о проблемах, которые нельзя умалчивать.