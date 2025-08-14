Громкая отставка на фронте: что произошло с командиром известной бригады

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подтвердил, что больше не занимает своего поста. По его словам, решение уйти было непростым, ведь пришлось оставить бойцов, с которыми он прошел сложный боевой путь и получал опыт на фронте.

Александр Ширшин ушел с места работы

Еще в мае Ширшин подал рапорт на увольнение, обвинив высшее командование в выполнении "бессмысленных задач" на Курщине, которые, по его мнению, приводили к неоправданным потерям личного состава. После этого в Генштабе ВСУ была создана рабочая группа, чтобы проверить озвученные им факты.

По результатам проверки, Ширшина признали недисциплинированным и обвинили в разглашении служебной информации в социальных сетях. Сам военный считает, что говорил публично о проблемах, которые нельзя умалчивать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Мария Швец рассказала, что попрощалась со своей 21-летней дочерью Екатериной только через пять месяцев после ее гибели. По официальным данным, причиной смерти стал выстрел из оружия, который следствие квалифицировало как самоубийство. Однако женщина убеждена, что дочь не могла решиться на такой шаг.

По словам матери, на теле Екатерины были следы, похожие на отпечатки руки. Она вместе с адвокатом добивалась повторной судебно-медицинской экспертизы, однако процесс затянулся, а следователь не отвечал на запросы.





Мария признается, что похоронила дочь, когда тело начало разлагаться, хотя до сих пор ждет результатов повторной экспертизы, чтобы выяснить правду о ее смерти.

