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Граждан Беларуси принудительно привозят на оккупированные территории: что происходит

Захватчики привлекают "дешевую рабочую силу" из Беларуси

сегодня, 16:30
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Кречмаровская Наталия

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается сложной. Не хватает врачей, водителей, строителей. Захватчики пытаются исправить ситуацию, принудительно вовлекая в работы специалистов из других стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Граждан Беларуси принудительно привозят на оккупированные территории: что происходит

Фото Центра национального сопротивления

По данным Центра, на временно оккупированные территории россияне свозят "дешевую рабочую силу", в том числе из Беларуси.

Сообщается, что в Мариуполь прибыли строители из Белоруссии. В Центре отмечают, что в разговоре с местными они рассказывают, что их свозят принудительно, ведь угрожают в противном случае освободить и закрыть двери всем строительным компаниям в стране”.

“Конечно, их завоз на ВОТ происходит из ведома белорусского фейкового правительства. Таким образом, есть еще один случай торговли своими людьми в исполнении безумного диктатора. Торгуют своим населением. Строителей завозят сменами на три месяца”, — сообщили в Центре.

Напомним, что украинцам на оккупированных территориях угрожают оставить их без отопления — захватчики приняли нормативные документы, в соответствии с которыми получить коммунальную услугу смогут те, кто согласится получить гражданство РФ. Узнать подробнее о ситуации на ТОТ можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватчики завозят на временно оккупированные территории Украины россиян. Это делается для подготовки к псевдовыборам в Госдуму в 2026 году. Читайте подробнее, как будут проводить выборы на временно оккупированных территориях по ссылке.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-prybula-nova-partiya-budivelnykiv-z-bilorusi/
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