Граждан Беларуси принудительно привозят на оккупированные территории: что происходит

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается сложной. Не хватает врачей, водителей, строителей. Захватчики пытаются исправить ситуацию, принудительно вовлекая в работы специалистов из других стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



Фото Центра национального сопротивления

По данным Центра, на временно оккупированные территории россияне свозят "дешевую рабочую силу", в том числе из Беларуси.

Сообщается, что в Мариуполь прибыли строители из Белоруссии. В Центре отмечают, что в разговоре с местными они рассказывают, что их свозят принудительно, ведь угрожают в противном случае освободить и закрыть двери всем строительным компаниям в стране”.

“Конечно, их завоз на ВОТ происходит из ведома белорусского фейкового правительства. Таким образом, есть еще один случай торговли своими людьми в исполнении безумного диктатора. Торгуют своим населением. Строителей завозят сменами на три месяца”, — сообщили в Центре.

Напомним, что украинцам на оккупированных территориях угрожают оставить их без отопления — захватчики приняли нормативные документы, в соответствии с которыми получить коммунальную услугу смогут те, кто согласится получить гражданство РФ. Узнать подробнее о ситуации на ТОТ можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватчики завозят на временно оккупированные территории Украины россиян. Это делается для подготовки к псевдовыборам в Госдуму в 2026 году. Читайте подробнее, как будут проводить выборы на временно оккупированных территориях по ссылке.



