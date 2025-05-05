Графики отключения света могут вернуться в Украину: когда это может произойти

В Украине уже летом могут вернуться графики отключения света из-за ожидаемого дефицита электроэнергии. Как пояснил народный депутат и член Комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, причина состоит в плановых ремонтных работах на энергоблоках атомных электростанций.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, ограничения электроснабжения могут вводиться в вечерние часы, когда потребление традиционно наивысшее. Если же лето будет жарким, спрос на электричество вырастет еще больше, что может осложнить ситуацию.

Нагорняк напомнил, что солнечные электростанции дают энергию преимущественно днем, когда потребление ниже, поэтому они не могут полностью компенсировать дефицит.

"Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", — сказал Нагорняк в эфире телемарафона.

В этой связи депутат призвал украинцев инвестировать в солнечные панели и системы накопления энергии, что поможет уменьшить нагрузку на общую энергосистему.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в населенных пунктах 5 областей пропал свет. НЭК "Укрэнерго" сообщило, что в пяти областях Украины полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов. Причиной исчезновения электроэнергии стали неблагоприятные погодные условия.

5 мая исчезла электроэнергия у населенных пунктов пяти украинских областей из-за изменения погоды, в частности, на это повлияли сильные порывы ветра, град и дождь.

"В результате неблагоприятных погодных условий — к утру были полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", — говорится в заявлении НЭК "Укрэнерго".

