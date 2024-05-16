Грабят всех подряд. В оккупации – разгул мародерства

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают терроризировать мирное население. В частности, занимаются грабежами и разбоями.

В оккупации увеличилось количество грабежей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, наличие российского паспорта не является залогом, что оккупанты не попытаются отобрать имущество.

По данным Центра сопротивления, россияне грабят всех подряд, выносят из жилищ бытовую технику и забирают автотранспорт.

Отмечается, что из-за разгула мародерства Кремль даже предлагает наказывать преступников на 6 лет тюрьмы, но не с целью прекратить беспредел, а только для того, чтобы исключить возможности демобилизации для российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.