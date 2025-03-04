«Гойда»: одиозному актеру-путунисту СБУ объявила о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера-пропагандиста Ивана Охлобыстина, агитирующего за войну РФ против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Иван Охлобыстин

По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на красной площади в Москве, состоявшемся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России.

Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии России, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства.

Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал распространение кремлевского режима по всей территории Украины.

"За публичную поддержку рашизма, в частности военных преступлений оккупационных группировок России, кремль регулярно отмечает фигуранта разными наградами, как идейного пропагандиста. Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Охлобыстину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪ ст. 436 (пропаганда войны);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", – отмечают в СБУ.

Напомним, ранее подозрение было объявлено певцу Григорию Лепсу.