Готовятся к лету: в ВСУ рассказали о новой тактике россиян

Армия РФ начала активно использовать мотоциклы для наступательных действий, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ не прекращает штурмы. Фото из открытых источников

"За последнюю неделю резко увеличилось количество российских штурмов на мотоциклах по всем направлениям. Теперь почти каждый штурм совершается преимущественно с применением мотоциклов. Россияне пытаются применять соответствующую тактику не хаотично, а более или менее организованно", – рассказал военнослужащий.

Поэтому, отметил офицер ВСУ, наиболее вероятно, что все лето 2025 года противник будет прибегать в основном к мотоштурмам.

"Россияне активно накапливают транспорт от своих волонтеров, народного хозяйства и Китая. Враг будет накапливать технику, чтобы потом раз в 1-2 недели совершать броски по 10-20 единиц на узких участках в 3-5 км. Не привожу панику, поскольку при грамотной обороне эффективность таких действий врага минимальна или равна нулю", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.