Готовятся к чему-то большему: РФ втрое увеличила производство ракет и дальше наращивает объемы

Россия смогла существенно нарастить производство ракет типа "Искандер-М", несмотря на введенные международные санкции. Об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent, основанного на информации от украинской разведки, а также открытых источников и данных западных аналитических структур.

Производство ракет в России (фото из открытых источников)

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация не только успевает пополнять израсходованные запасы ракет во время войны против Украины, но и активно накапливает новые — для более масштабного конфликта.

"Они готовятся к продолжительной войне. По нашим данным, Россия накапливает арсенал ракет разных типов", – заявил Kyiv Independent неназванный представитель ГУР.

В частности, в расследовании указано, что Воткинский завод, на котором производятся ракеты "Искандер-М", значительно увеличил производственные мощности. Это стало возможным даже несмотря на действие жестких международных санкций в отношении самого предприятия.

Журналистам Kyiv Independent удалось проанализировать деятельность завода и узнать, как именно удалось расширить масштабы производства.

"Ключевой вывод: Россия не сделала этого самостоятельно. Компании из Китая, Тайваня и Беларуси — стран, не присоединившихся к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине, — поставляли стратегическому российскому ракетному заводу критически важное производственное оборудование, которое поступало через частных российских публикаций.

В частности, зафиксированы поставки промышленных станков на миллионы долларов. Речь идет о тысячах единиц оборудования для металлообработки — ключевой части ракетного производства. Большинство контрактов, которые удалось выявить журналистам, касаются поставок из Китая.

Масштабы расширения производства были настолько значительными, что кроме модернизации существующих цехов на заводе возвели новые здания. Также были наняты тысячи новых работников.

Благодаря такому усилению в 2024 году Россия смогла почти втрое увеличить количество выпущенных ракет "Искандер-М" — примерно до 700 единиц, в то время как в 2023-м было изготовлено около 250. Такую оценку привел Британский королевский институт оборонных исследований (RUSI), и она совпадает с данными украинской разведки.

Хотя количество обстрелов с использованием этих ракет не возросло в такой же пропорции, это может свидетельствовать о накоплении ракетного вооружения в других стратегических целях, отмечается в публикации.

В материале отмечается, что ни одна из российских ракет не создается на одном предприятии. К производству привлечен ряд заводов, производящих различные составляющие — корпуса, двигатели, взрывчатку, системы наведения и т.д.

"Рост количества российских запасов ракет "Искандер" и статистика атак означают, что Россия увеличила мощности не только Воткинского завода, но и других предприятий, поставляющих детали для этих ракет. Наращивание потенциала не имеет никаких признаков замедления или ограничения одной войной", — резюмирует издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рютте ответил, когда начнется большая война . Российская Федерация потенциально рассматривает возможность агрессии против одной из стран-членов Североатлантического Альянса в перспективе следующих пяти-семи лет. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что не стоит питать иллюзий относительно долгосрочных намерений Кремля. Даже ведя полномасштабную войну против Украины, Россия не отказывается от милитаристских планов и может представлять непосредственную угрозу для Альянса.

Он также подчеркнул, что НАТО должна быть готова к противодействию угрозам не только в краткосрочной, но и в средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет как о военной, так и гибридной агрессии со стороны России.