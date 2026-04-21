Готовы присоединиться: Зеленский удивил заявлением об участии в новой войне

Президент Украины Владимир Зеленский во время телеэфира заявил, что государство открыто к взаимодействию с международными партнерами на разных уровнях сотрудничества.

В частности, речь идет о возможном участии Украины в глобальных инициативах, направленных на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Такое участие может включать в себя как передачу военного опыта, так и использование современных технологий, в частности морских беспилотных систем.

По словам главы государства, вопрос стабильности в этом стратегически важном регионе уже обсуждался на международном саммите, где присутствовали представители стран Европы и Азии, а также партнеры из Тихоокеанского региона и Австралии. В рамках дальнейшей работы запланирована встреча военных представителей в Лондоне, к которой также приглашена украинская сторона.

Зеленский подчеркнул, что Украина способна внести вклад в повышение безопасности как в формате защиты морских маршрутов, так и при организации сопровождения торговых судов. Отдельно он отметил потенциал украинских разработок в области беспилотных технологий.

В частности, речь идет о морских дронах "Magura" и "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. По оценке президента этот опыт может быть полезен и в международных операциях по обеспечению безопасности судоходства и противодействию угрозам на море.

