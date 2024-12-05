Готовится ли атака из Беларуси: эксперт раскрыл реальное положение дел

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Черновалова Кристина
У России пока нет достаточно военных сил на территории Беларуси, чтобы создать серьезную угрозу Украине. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.
Российские войска в Беларуси: эксперт объяснил, есть ли угроза для Украины
По его словам, украинские пограничники держат ситуацию под полным контролем, а провокаций или нестандартных действий с белорусской стороны не фиксируют.
Украинские пограничники внимательно следят за любыми изменениями в ситуации, но сейчас граница с Беларусью остается стабильной. Военные мониторят возможные перемещения техники или личного состава, однако в настоящее время активность отсутствует.
Читайте на портале "Комментарии" — В ночь на 3 декабря, во время очередного российского террористического обстрела Украины, в Беларусь залетели по меньшей мере 21 беспилотный летательный аппарат "Шахед". Три из них вошли из воздушного пространства России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Белорусский Гаюн".
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