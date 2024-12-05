Готовится ли атака из Беларуси: эксперт раскрыл реальное положение дел

У России пока нет достаточно военных сил на территории Беларуси, чтобы создать серьезную угрозу Украине. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

Российские войска в Беларуси: эксперт объяснил, есть ли угроза для Украины

По его словам, украинские пограничники держат ситуацию под полным контролем, а провокаций или нестандартных действий с белорусской стороны не фиксируют.

“В целом ситуация по границе с Беларусью крайне отлична от границы с Россией. Мы полностью контролируем всю протяженность границы. Нестандартных ситуаций или дестабилизационных действий с той стороны по линии границы мы не отмечали и не отмечаем. Также не видим, чтобы осуществлялось перемещение либо техники, либо личного состава подразделений армии Беларуси в непосредственной близости к нашей границе. Но также нужно понимать, что у России сейчас нет на территории Беларуси достаточных сил для того, чтобы они несли угрозу нашей стране", – отметил Андрей Демченко.

Украинские пограничники внимательно следят за любыми изменениями в ситуации, но сейчас граница с Беларусью остается стабильной. Военные мониторят возможные перемещения техники или личного состава, однако в настоящее время активность отсутствует.

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