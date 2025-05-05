Готовит ли Россия наступление на Сумы: что известно

Российская армия зашла в Сумскую область, чтобы отвлечь Силы обороны Украины от Курской области, а не для проведения наступательных действий на Сумы, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Сумщине. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, россияне в последнее время очень часто применяют авиацию и обвиняют в КАБах приграничья Сумщины. Он отметил, что в последнее время обстрелы со стороны россиян усилились в разы.

"Вместо этого боевые действия на Курщине – Сумщине стали менее активными после выхода наших подразделений из Курской области. Это лишний раз подтверждает, что мероприятие врага на некоторые территории Сумщины используются для тактического превосходства над нашими подразделениями на Курщине, а не для наступления на Сумы, о котором все вопили", — заявил военный "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "Для Украины перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс. Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему следовало бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: более жесткие санкции против России, продолжение поддержки России и продолжение поддержки России. осознать, что европейцы способны себя защитить", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией. "Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил он.