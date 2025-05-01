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Готовит ли Россия массированный обстрел на 9 мая: стало известно о серьезной опасности

Путин может прибегнуть к символическому ответу за смерть генерала Москалика

1 мая 2025, 10:30
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Клименко Елена

Массированный ракетный удар по Украине со стороны России 9 мая остается возможным, хотя маловероятным. Такую оценку ситуации дал военный аналитик Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Готовит ли Россия массированный обстрел на 9 мая: стало известно о серьезной опасности

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Он отметил, что вероятность атаки зависит от внутренних процессов в российской политической верхушке.

"Если смерть российского генерала Москалика в Москве — это результат спецоперации украинских служб, тогда не исключено, что Кремль может прибегнуть к символическому ответу, выбрав для этого дату, важную для внутренней пропаганды — День Победы", — считает Жданов.

Впрочем, другая версия событий – внутренние конфликты между разными силовыми группировками в Кремле. По словам эксперта, тогда гибель Москалика можно рассматривать как акт внутренней борьбы, а не внешнего удара.

"Это могло быть демонстративное устранение на фоне переформатирования влияния на Генштаб РФ", — предположил он.

Жданов также упомянул, что после инцидента начальник Генштаба России Валерий Герасимов поспешил подать отчет об "успехах" на фронте. По словам эксперта, это может являться попыткой Герасимова сохранить позицию в условиях роста давления со стороны администрации Путина.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин недавно объявил "перемирие" с 8 по 11 мая, объяснив это "гуманитарными соображениями". Однако украинский президент Владимир Зеленский подверг критике эту инициативу, назвав ее очередной попыткой России манипулировать ситуацией ради телевизионной "картинки" праздничного парада.

Портал "Комментарии" писал, что у России достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/chy-mozlyvyy-masovanyy-raketnyy-udar-9-travnia-po-ukrayini-zdanov-poperedyv-pro-nebezpeku-2819252.html
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