Готовит ли Россия масштабное наступление в 2025 году: в НАТО рассказали, чего ждать украинцам

У России пока нет военного потенциала для осуществления масштабного наступления на Украину с прорывом фронта. Как сообщает "Голос Америки", об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Оккупанты

По его словам, россияне сталкиваются с дефицитом личного состава. Впрочем, по его мнению, в 2025 году все же следует ожидать в основном локальных атак. В то же время, он предположил, что поддержка Украины со стороны США, вероятно, не прекратится.

"Я не переживаю, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для массированного прорыва. И это не политическое, а военное видение. Это связано с (ситуацией) у обеих сторон — эффективная оборона, которую делают украинцы, но также с сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы совершить потенциальный прорыв", — отметил Каволи.

Он подчеркнул, что следует ожидать увеличения количества небольших наступательных действий, поскольку российская армия испытывает нехватку ресурсов и вынуждена привлекать тысячи новых военных, в том числе из Северной Кореи.

Генерал убежден, что США вряд ли прекратят военную помощь Украине, а поддержка со стороны европейских союзников, напротив, растет.

"Во-первых, это гипотетически, с этим надо быть осторожным. Во-вторых, я бы обратил внимание на очень существенное увеличение европейской помощи, которую посылают Украине, особенно в вопросе боеприпасов: был ощутимый рост производства артиллерийских снарядов и ракет от наших европейских союзников ", — добавил Кристофер Каволи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине посоветовали готовиться к добрым новостям из США.



