Готовит ли Россия масштабное наступление в 2025 году: в НАТО рассказали, чего ждать украинцам

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Ткачик Олеся
У России пока нет военного потенциала для осуществления масштабного наступления на Украину с прорывом фронта. Как сообщает "Голос Америки", об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.
Оккупанты
По его словам, россияне сталкиваются с дефицитом личного состава. Впрочем, по его мнению, в 2025 году все же следует ожидать в основном локальных атак. В то же время, он предположил, что поддержка Украины со стороны США, вероятно, не прекратится.
Он подчеркнул, что следует ожидать увеличения количества небольших наступательных действий, поскольку российская армия испытывает нехватку ресурсов и вынуждена привлекать тысячи новых военных, в том числе из Северной Кореи.
Генерал убежден, что США вряд ли прекратят военную помощь Украине, а поддержка со стороны европейских союзников, напротив, растет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине посоветовали готовиться к добрым новостям из США.
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