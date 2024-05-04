"Готовимся к худшему": в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

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Марьян Ощановский
Украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта.
РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников
По словам командира подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, сейчас россияне избрали тактику "прощупывания, где можно двигаться, а где нельзя".
Николай Волохов рассказал, что ВСУ готовятся к возможным атакам армии РФ на разных фронтах с целью существенного продвижения вглубь Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".
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