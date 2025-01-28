Готовили ракетный удар по базированию F-16: задержаны агенты ФСБ

По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины "на горячем" задержаны 2-х агентов РФ, фотографировавших взлет отечественного F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Иллюстративное фото

По материалам дела, приспешниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ, личность которой уже установила СБУ.

Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и дроновые удары.

Кроме геолокаций они должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая техника расположена на каждом из объектов.

Чтобы выполнить это указание, агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. У каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать цель в течение нескольких дней.

Сотрудники СБУ разоблачили обоих агентов еще на начальном этапе вражеской разведактивности, задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотосъемки истребителей F-16.

Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты ударили по Одессе, однако россияне сообщили об обстреле "военных целей".