Готовили ракетный удар по базированию F-16: задержаны агенты ФСБ

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Недилько Ксения
По результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины "на горячем" задержаны 2-х агентов РФ, фотографировавших взлет отечественного F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Иллюстративное фото
По материалам дела, приспешниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ, личность которой уже установила СБУ.
Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и дроновые удары.
Кроме геолокаций они должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая техника расположена на каждом из объектов.
Чтобы выполнить это указание, агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. У каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать цель в течение нескольких дней.
Сотрудники СБУ разоблачили обоих агентов еще на начальном этапе вражеской разведактивности, задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотосъемки истребителей F-16.
Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.
При задержании у предателей изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты ударили по Одессе, однако россияне сообщили об обстреле "военных целей".
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