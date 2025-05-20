Готова ли Украина вывести армию из 4-х областей: ответ Зеленского

Украина не будет выводить войска из четырех областей, как этого требует РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал требования РФ. Фото из открытых источников

"Это конституционная обязанность моя, это обязанность наших военных, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас есть оккупированные территории из-за агрессии. И никто сдавать свои земли, свои территории, своих людей не будет", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что это не раз обсуждалось с президентом Трампом и его командой.

"Если РФ ставит условия выводить наши войска из нашей земли — значит, они не хотят, чтобы было прекращение огня. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", — подчеркнул украинский президент.

Как известно, в ходе переговоров в Стамбуле Россия снова выдвинула ряд абсурдных требований. В частности, РФ требует выведения украинской армии из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером по использованию дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, объединяя разведку, РЭБ и разные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.