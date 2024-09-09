Готов ли Путин к переговорам для окончания войны в Украине: что нужно сделать Западу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к настоящим переговорам для окончания войны. По его словам, Украина с помощью Запада должна вынудить Путина сесть за стол переговоров.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Литвиненко в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, почему Путин не идет на переговоры для окончания войны. Секретарь СНБО считает, что к переговорам Россию может вынудить только один фактор – позиция силы.

"Проблема состоит в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. У русских есть другая стратегическая культура, чем у Запада. С ними можно разговаривать только с позиции силы", — сказал Литвиненко.

По его словам, предоставление большей помощи от Запада может вооружить Украину и поставить Россию в такие условия, чтобы Кремль согласился на мирные переговоры со справедливым для Украины окончанием войны. В противном случае, как указывает Литвиненко, военный конфликт будет продолжаться и расширяться.

"Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", – объяснил Литвиненко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин рассказал, когда Россия якобы будет готова к мирным переговорам с Украиной. В Центре противодействия дезинформации проанализировал заявления Путина и объяснили, что глава Кремля на самом деле не готов к переговорам, а хочет капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали заявление о мирных переговорах для окончания войны в Украине.