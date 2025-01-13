Подготовка к войне для европейских стран – это, в первую очередь, максимальная помощь Украине, поскольку это пока единственный вариант не впустить Россию дальше, заявил майор ВСУ Максим Жорин.

В ЕС опасаются войны с РФ. Фото из открытых источников

"Осознание ситуации и реальных планов России – это уже большой успех. Однако уровень готовности к войне и состояние общества внутри западных государств достаточно печален. Через годы навязывания гипертрофированной толерантности и демилитаризации большинство населения там даже морально не готово к какому-либо сопротивлению. А характер в этом случае – главное", — подчеркнул Максим Жорин.

Он считает, что для Европы важно консолидировать усилия помощи украинцам в войне, обязательно адаптировать свои войска под современные реалии и работать с мобилизационным состоянием своего населения.

"Уверен, что это более надежные варианты, чем надеяться на НАТО", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия не может в дальнейшем держаться на извозе пехотинцев, расплачивающихся за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет. "Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", — отметил он.