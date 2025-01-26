Солдаты 225 штурмового батальона ВСУ в Курской области удачно заманили российские войска в ловушку и уничтожили их с помощью систем HIMARS. Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, подобная тактика украинских защитников позволяет объяснить значительные потери противника в этом районе.

Война в Украине

По информации Дэвида Акса, украинские военные имитировали отступление после кажущегося поражения, заставив врага продвинуться в лесную зону недалеко от села Свердликово. Там российские силы попали под массированный удар кассетными боеприпасами из HIMARS.

"Когда противник, поверив в свой "успех", стянул значительные силы к этому квадрату, по ним были выпущены кассетные боеприпасы из HIMARS... В результате удара была уничтожена значительная часть живой силы противника", — говорится в сообщении 225-го штурмового батальона.

По словам Акса, успешная засада стала результатом четкой координации между штабом батальона, передовыми подразделениями и соседней артиллерийской бригадой. Именно такая слаженность позволяет ВСУ эффективно наносить урон российским и северокорейским войскам.

Эксперт подчеркнул, что российские и северокорейские войска продолжают атаковать одинаковыми маршрутами, ведущими к Судже – ключевой точкой украинского выступления. Часто они делают это в пешем порядке и без должной поддержки. Пехота является легкой мишенью для артиллерии, особенно когда ее привлекают в заранее определенную зону поражения, добавил Акс.

По его словам, хотя точное количество потерь противника неизвестно, обычно большие российские атаки могут включать в себя до 50 единиц техники и несколько сотен солдат. Самые масштабные провалы оставляют после себя сотни убитых и раненых. Тот факт, что 225-й штурмовой батальон особенно гордится этой операцией, свидетельствует о значительных потерях врага, отмечает эксперт.

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