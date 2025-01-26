Горы трупов: украинские военные устроили оккупантам адскую ловушку

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Ткачик Олеся
Солдаты 225 штурмового батальона ВСУ в Курской области удачно заманили российские войска в ловушку и уничтожили их с помощью систем HIMARS. Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, подобная тактика украинских защитников позволяет объяснить значительные потери противника в этом районе.
Война в Украине
По информации Дэвида Акса, украинские военные имитировали отступление после кажущегося поражения, заставив врага продвинуться в лесную зону недалеко от села Свердликово. Там российские силы попали под массированный удар кассетными боеприпасами из HIMARS.
По словам Акса, успешная засада стала результатом четкой координации между штабом батальона, передовыми подразделениями и соседней артиллерийской бригадой. Именно такая слаженность позволяет ВСУ эффективно наносить урон российским и северокорейским войскам.
Эксперт подчеркнул, что российские и северокорейские войска продолжают атаковать одинаковыми маршрутами, ведущими к Судже – ключевой точкой украинского выступления. Часто они делают это в пешем порядке и без должной поддержки. Пехота является легкой мишенью для артиллерии, особенно когда ее привлекают в заранее определенную зону поражения, добавил Акс.
По его словам, хотя точное количество потерь противника неизвестно, обычно большие российские атаки могут включать в себя до 50 единиц техники и несколько сотен солдат. Самые масштабные провалы оставляют после себя сотни убитых и раненых. Тот факт, что 225-й штурмовой батальон особенно гордится этой операцией, свидетельствует о значительных потерях врага, отмечает эксперт.
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