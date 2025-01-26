logo

BTC/USD

104915.12

ETH/USD

3318.56

LTC/USD

121.63

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Горы трупов: украинские военные устроили оккупантам адскую ловушку
commentss НОВОСТИ Все новости

Горы трупов: украинские военные устроили оккупантам адскую ловушку

Украинские военные в Курской области заманили российских военных и северных корейцев в смертоносную ловушку

сегодня, 10:00 comments2438
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Солдаты 225 штурмового батальона ВСУ в Курской области удачно заманили российские войска в ловушку и уничтожили их с помощью систем HIMARS. Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, подобная тактика украинских защитников позволяет объяснить значительные потери противника в этом районе.

Горы трупов: украинские военные устроили оккупантам адскую ловушку

Война в Украине

По информации Дэвида Акса, украинские военные имитировали отступление после кажущегося поражения, заставив врага продвинуться в лесную зону недалеко от села Свердликово. Там российские силы попали под массированный удар кассетными боеприпасами из HIMARS.

"Когда противник, поверив в свой "успех", стянул значительные силы к этому квадрату, по ним были выпущены кассетные боеприпасы из HIMARS... В результате удара была уничтожена значительная часть живой силы противника", — говорится в сообщении 225-го штурмового батальона.

По словам Акса, успешная засада стала результатом четкой координации между штабом батальона, передовыми подразделениями и соседней артиллерийской бригадой. Именно такая слаженность позволяет ВСУ эффективно наносить урон российским и северокорейским войскам.

Эксперт подчеркнул, что российские и северокорейские войска продолжают атаковать одинаковыми маршрутами, ведущими к Судже – ключевой точкой украинского выступления. Часто они делают это в пешем порядке и без должной поддержки. Пехота является легкой мишенью для артиллерии, особенно когда ее привлекают в заранее определенную зону поражения, добавил Акс.

По его словам, хотя точное количество потерь противника неизвестно, обычно большие российские атаки могут включать в себя до 50 единиц техники и несколько сотен солдат. Самые масштабные провалы оставляют после себя сотни убитых и раненых. Тот факт, что 225-й штурмовой батальон особенно гордится этой операцией, свидетельствует о значительных потерях врага, отмечает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе узнали о четырех сценариях завершения войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/01/25/feigning-retreat-ukrainian-troops-lured-attacking-russians-into-a-devastating-himars-ambush/
Теги:

Новости

Все новости