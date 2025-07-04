В Липецкой области на трассе сгорела колонна машин Минобороны РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания ASTRA.

«Горить-палає техніка ворожа»: что произошло в Липецкой области РФ

По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцем в результате ДТП. Грузовик "Озона" столкнулся с колонной военных. В огне сгорели автомобили "Ахмат", пять "УАЗов" и фура — всего семь единиц техники. Пострадал один человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что более 15 военных грузовиков с чеченцами вчера прибыло во временно оккупированный Мариуполь с территории РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара / Мелитополя / Васильевки) сегодня — завтра на ротацию. Это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе. Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", — отметил Петр Андрющенко.

Также "Комментарии" писали, что российские войска пытаются давить на фронте — чтобы какое-либо продвижение выдать за победу. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что под Покровском и Константиновкой россияне применяют тактику мясных штурмов.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что “россияне пробуют бросать новое мясо на Сумщину, но как-то мясо не очень хочет идти в посадки, усеянные труппами других россиян. По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями".