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Горит до сих пор: Силы обороны прицельно ударили по России

Силы обороны Украины поразили нефтебазу и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М3» российских оккупантов

сегодня, 12:03
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Недилько Ксения

В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атакам Сил обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Горит до сих пор: Силы обороны прицельно ударили по России

Пожар на НПЗ в России

"Атлас" является частью русского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии России.

Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

Задания выполнены подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Совместная боевая работа по важным военным целям российских окупантов продолжается, отметили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Всю ночь в курортном городе России раздавались взрывы: где произошли попадания

Сегодня ночью в промежуток между 02:00 и 03:00 по меньшей мере 20 беспилотников атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть". Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

Он отметил, что местные сообщают о минимум 14 взрывах в районе НПЗ и возникшем пожаре. Официальный Краснодар не комментирует, кроме стандартного "все сбили". Кроме того, наблюдалось задымление в районе НПЗ, приближенного к порту. Отметим, что Туапсе находится на расстоянии около 650 км от Украины.



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