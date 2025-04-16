Гордон рассказал о тайных переговорах США и РФ для окончания войны

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в конце 2024 года между командами президента США Дональда Трампа и российского диктора Владимира Путина происходили переговоры для окончания горячей фазы войны в Украине до 30 декабря. По его словам, мирные планы сорвала Россия, выставившая максималистские требования.

Трамп и Путин

Дмитрий Гордон в эфире "Новости.LIVE" прокомментировал свое заявление, что горячая фаза войны должна была закончиться до 30 декабря 2024 года.

"Я не похож на сумасшедшего и самоубийцу собственной репутации. Я знал, что говорю. Я совершенно точно знал, что переговоры между командами Трампа и Путина уже начались. Я знал, что делегация России прилетит в Вашингтон, и она прилетела – делегация высочайшего уровня", — рассказал Гордон.

По его словам, соглашение между США и Россией заключалось в том, что команда Трампа предложит Москве "хорошие варианты выхода из войны", "сохранение лица", а Украина пойдет на определенные уступки. Соглашение предполагало, что россияне также должны пойти на определенные компромиссы.

Однако этого не произошло. Гордон считает, что договор "сорвался" из-за условий, которые предложил Путин.

"Планировалось, что 30 декабря, после встречи делегаций в Вашингтоне, Трамп и Путин выйдут на прямую видеосвязь и Путин объявят об окончании горячей фазы войны. Но никто не мог предположить, что эти болваны привезут список из 12 требований, которые они до сих пор держат... Список из 12 пунктов: пять областей отдать, денацификация, демилитаризация, РПЦ, статус русского языка, снятие всех санкций...", – считает Гордон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Гордон оправдался за ложный прогноз войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа объяснили, как хотят Россию "заставить" закончить войну в Украине.