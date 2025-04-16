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Slava Kot
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в конце 2024 года между командами президента США Дональда Трампа и российского диктора Владимира Путина происходили переговоры для окончания горячей фазы войны в Украине до 30 декабря. По его словам, мирные планы сорвала Россия, выставившая максималистские требования.
Трамп и Путин
Дмитрий Гордон в эфире "Новости.LIVE" прокомментировал свое заявление, что горячая фаза войны должна была закончиться до 30 декабря 2024 года.
По его словам, соглашение между США и Россией заключалось в том, что команда Трампа предложит Москве "хорошие варианты выхода из войны", "сохранение лица", а Украина пойдет на определенные уступки. Соглашение предполагало, что россияне также должны пойти на определенные компромиссы.
Однако этого не произошло. Гордон считает, что договор "сорвался" из-за условий, которые предложил Путин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Гордон оправдался за ложный прогноз войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что у Трампа объяснили, как хотят Россию "заставить" закончить войну в Украине.
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