Google "засветил" размещение военных систем ВСУ: эксперт видит провокацию россиян

Накануне стало известно о размещении военных систем ВСУ, показанных Google на картах. Россияне начали активно распространять опубликованные снимки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Иллюстративное фото

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что в ситуации по вероятному "ливню" от Google натолкнулись на след российских ботов и хакеров, которые могли создать искусственный интерес вокруг определенных локаций. Об этом он отметил в эфире "Киев24".

По его словам, Google редко обновляет карту. Однако иногда конкретная локация может представлять повышенный интерес среди пользователей: “Google, когда надо, обновляется нечасто… Иногда он обновляется раз в три года, иногда раз в год. Но специалисты говорят, что если определенная локация представляет повышенный интерес, к ней постоянно обращаются пользователи, Google обновляет гораздо чаще. Я могу предположить, что русские боты и хакеры создали искусственный шквал запросов на определенную локацию. И Google автоматически обновил эти карты".

Он считает вероятной ситуацию, что этот повышенный искусственный спрос создали россияне. В то же время добавляет, что это не повлияет: “Но по большому счету здесь ничего тайного нет потому, что российские “Шахеды” находятся над Киевом каждую ночь. Я уверен, что эти моменты они видели, эти комплексы противовоздушной обороны, вроде бы засвеченные. И на финал скажу, что таким образом на Google засвечивается только то, что нельзя переместить быстро, что-то стационарное, что-то почти вкопанное… линия фронта – она постоянно меняется. Там точно, что Google не поможет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом фейке российской пропаганды.