Сервис Google Карты опубликовал обновленные снимки, на которых видны места расположения военных систем Сил обороны Украины. А это, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, может представлять реальную угрозу для ВСУ, ведь этими данными может воспользоваться враг.

Google Карты

Коваленко подчеркнул, что Google выложил кадры, раскрывающие размещение украинских военных систем, что вызывает удивление по поводу таких действий компании.

"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых раскрывает размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого ) Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?" – написал в Телеграмме Коваленко.

По словам Коваленко, Украина уже обратилась с просьбой о скором решении этого вопроса, однако ответ Google был отложен, ведь у компании выходной.

Ситуацию усложняет и то, что эти снимки активно распространяются по сети, а россияне посылают их друг другу, что повышает риск того, что информация попадет к оккупационным силам.

Позже, как отметил Коваленко, Гугул все же решил исправить свою ошибку.

"После публичной реакции связались представители Google, говорят, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем. В дальнейшем также проговорим, как решать какие-либо проблемы оперативно", — отметил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на фронте очень напряженная. Враг пошел в штурмы по всем направлениям и действия Гугул Карт ему очень помогут в продвижении вперед. В частности, как сообщает военный Кирилл Сазонов, собратья из Донецкого направления пишут в личку — там просто жестяк. И такая же симптоматика, как и на Курском направлении – оккупанты лезут, несмотря на потери. Вроде бы очень спешат и на цену плевать. Теперь и в Запорожском направлении заруба настоящая идет. Харьковское направление военный также советует не забывать. По его словам, Силы обороны держатся повсюду. Прорыва фронта нигде нет, хотя это предательство уже разгоняют не впервые. Где-то держим. Где-то с боями отступаем, заставляя кафира дорого платить за каждый метр, добавил военный.



