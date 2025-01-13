«Голливудский актер оскорбил Украину и Зеленского»: что известно

В сети распространяется очередной фейк, в котором ru-пропаганда приписывает голливудскому актеру Уиллему Дефо оскорбительные высказывания в адрес Украины и Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Уиллем Дефо

Верифицировав оригинальную видеозапись, Центр выяснил, что актер в ней ни разу не упоминал ни Украину, ни Президента Владимира Зеленского. Его речь касалась исключительно фильма, в котором он снимался. Пропагандисты подменили аудиоряд, наложив на видео фейковую запись, созданную с помощью технологии дипфейк.

" Эта ложь является очередным примером манипуляций, направленных на дискредитацию руководства Украины и формирование ее негативного образа среди международной аудитории ", — отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские Telegram-каналы распространяют информацию, что якобы украинцы распространяют фото погибшего в рукопашном бою бойца ВСУ с оскорбительной подписью – насмехаются за то, что тот дал себя убить.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, отмечая, что это фейк. Правда: фотография с оскорбительным текстом, якобы распространяемая украинцами, является русским подлогом. На это указывают сразу несколько факторов:

• на фото изображен не Дмитрий Масловский, погибший в рукопашном бою, а другой воин;

• автором оскорбительной подписи является человек, не владеющий украинским. Это ощущается по стилистике, на это указывает и допущенная ошибка – слово "ничтожество" перевели как "ерунда";

• оскорбительное сообщение тиражируют в соцсетях только вражеские z-каналы. Украинцы же в соцсетях чтят светлую память погибшего бойца.