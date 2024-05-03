Год назад украинские дроны ударили по Кремлю. Как окончательно сжечь это место

Юрий Касьянов напомнил, что год назад, в ночь со 2-го на 3-е мая 2023 года, два украинских беспилотника атаковали московский кремль. По его словам, тогда многие испугались, были и такие, кто утверждал, что Украина к этому не имеет отношения.

Дроны над Кремлем

С тех пор, говорит военный, украинские беспилотники сделали больше и уничтожили много важных объектов на территории врага. Долетели даже до Татарстана, в 1200 км. Атаки нарастают, становятся более интенсивными и эффективными, добавил Касьянов.

"К сожалению, и здесь мы отстаем на год или два. Еще до большой войны в Украине разрабатывали, испытывали дальнобойные дроны-камикадзе, а также дроны-бомберы, фпв-дроны – но это никому не требовалось. В начале войны было не нужно. И сейчас делается не всегда так, как надо, и не много",

– заявил военный.

Однако, по его словам, собственно удары по тылам противника, уничтожение основ его экономического могущества, уничтожение военного потенциала, авиации, радаров — может разрушить империю.

"В прямом столкновении на фронте мы никогда не добьемся решающей победы",

– добавил военный.

При этом Касьянов отметил, что никто не знает фамилий наших героев, которые запускают дальнобойные дроны, никто не знает названий подразделений, поскольку это секретная информация, разглашать которую опасно. Поэтому волонтерские деньги привлекаются сюда очень тяжело, а государственных всегда не хватает, добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте сложилась критическая ситуация , и в этом есть доля вины и руководства страны, ведь оно принимает несвоевременные решения или не контролирует исполнение своих же приказов. Такая ситуация касается и дронов, которые используются на фронте.