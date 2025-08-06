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Год Курской операции: Сырский назвал потери России

Александр Сырский озвучил потери России в боях в Курской области через год с начала наступательной операции Украины на РФ.

6 августа 2025, 09:08
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Slava Kot

Год назад, 6 августа, украинские военные начали Курскую операцию и вошли на территорию России. Таким образом, Украина впервые перенесла полномасштабную войну на территорию России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил годовые итоги боев в Курской области и назвал потери России на этом направлении.

Год Курской операции: Сырский назвал потери России

Потери России в Курской области

Как сообщил Александр Сырский, в течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. По словам Сырского, потери России в Курской области за год составили более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, в том числе сюда входят около 4 тысяч солдат из КНДР. Также благодаря Курской операции удалось взять в плен 1018 российских военнослужащих, пополнивших обменный фонд.

Потери военной техники России в Курской области за год (уничтожены или повреждены):

  • — Танки – 211
  • — ББМ – 1082
  • — Артсистемы – 907
  • — Автотранспорт – 2795
  • — Средства ПВО – 15
  • — Самолет – 1
  • — Вертолет – 3

Всего за год боев в Курской области Россия потеряла 7236 единиц вооружения и военной техники.

На пике Курской операции Украина контролировала около 1300 квадратных км Курской области.

"Это был решительный и смелый ответный шаг на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ожидали удара — мы сами его нанесли. Делом засвидетельствовали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать", — подытожил Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главком Сырский настаивает на возобновлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ.

Также "Комментарии" писали, что в США посчитали потери Украины и России на войне.



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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/27444
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