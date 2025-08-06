Год Курской операции: Сырский назвал потери России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Год назад, 6 августа, украинские военные начали Курскую операцию и вошли на территорию России. Таким образом, Украина впервые перенесла полномасштабную войну на территорию России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил годовые итоги боев в Курской области и назвал потери России на этом направлении.
Потери России в Курской области
Как сообщил Александр Сырский, в течение года в зоне ответственности группировки войск "Курск" Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. По словам Сырского, потери России в Курской области за год составили более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, в том числе сюда входят около 4 тысяч солдат из КНДР. Также благодаря Курской операции удалось взять в плен 1018 российских военнослужащих, пополнивших обменный фонд.
Потери военной техники России в Курской области за год (уничтожены или повреждены):
Всего за год боев в Курской области Россия потеряла 7236 единиц вооружения и военной техники.
На пике Курской операции Украина контролировала около 1300 квадратных км Курской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главком Сырский настаивает на возобновлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ.
Также "Комментарии" писали, что в США посчитали потери Украины и России на войне.