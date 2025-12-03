В процессе переговоров с Россией мы приближаемся к ситуации, где, по всей вероятности, все придется начать с нуля, поскольку компромиссные решения вряд ли будут найдены. Об этом заявил военный аналитик Денис Попович, комментируя недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Фото: из открытых источников

Попович отметил, что в контексте текущей ситуации трудно говорить о скором разрешении конфликта. В то же время, он обратил внимание на прогнозы Кирилла Буданова, который считает, что определенное "окно" для серьезных переговоров может появиться в середине февраля. Однако эксперт сам спрогнозировал, что реальные возможности для компромисса могут возникнуть ближе к весне или лету 2024 года.

Один из факторов, который может повлиять на переговорный процесс, по словам Поповича, — это не складывающаяся в ее пользу экономическая ситуация в России. Проблемы в экономике, по мнению аналитика, могут способствовать переменам на политической арене РФ. Однако и для Украины экономическая ситуация не менее важна, поскольку многое зависит от позиции Евросоюза, который сейчас ведет сложные дискуссии по поводу замороженных российских активов и их возможной передаче Украине.

После встречи делегаций США и Украины с российским руководством началась информационная кампания по дезинформации со стороны Кремля. Путин пытается создать параллельную реальность, распространяя фальшивые сообщения о захвате городов на Донбассе, таких как Покровск и Волчанск, а также об "окружении" Мирнограда. Попович считает, что это часть стратегии, направленной на манипулирование сознанием американских переговорщиков, пытаясь вложить в их умы картину, где Украина якобы лжет по поводу ситуации на фронте.

Как уже писали "Комментарии", поведение и внешний вид спецпосланника президента США Стива Виткоффа во время встреч с представителями Украины и с президентом России Владимиром Путиным вызывают немало внимания из-за своей поразительной разницы. Как отмечает журналист Financial Times Кристофер Миллер в своем сообщении в соцсети Х, на встречах с украинцами Виткофф проявляет сдержанность, избегая зрительного контакта и демонстрируя серьезный вид, выглядя при этом неряшливо и небрито.