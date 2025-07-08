Глубокий удар: ВСУ атаковали завод боеприпасов под Москвой

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Ткачова Марія
7 июля Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны совершили прицельную атаку по военному объекту в глубине территории РФ. Целью стал "Краснозаводской химический завод" в Московской области — стратегическое предприятие, производящее боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed.
ВСУ атаковали завод боеприпасов под Москвой
По сообщениям из открытых источников, в районе города Краснозаводска раздалась серия взрывов, после чего зафиксировано активное движение пожарной техники в близлежащих населенных пунктах.
Поражение нанесено в рамках усилий по снижению оборонно-промышленного потенциала противника — в частности, производства взрывчатых веществ и используемого против Украины вооружения.
Детали и масштабы разрушений уточняются. Украинские Силы обороны продолжают принимать меры по ослаблению агрессора и недопущению новых ударов по украинской территории.