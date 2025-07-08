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Глубокий удар: ВСУ атаковали завод боеприпасов под Москвой

Взрывы на оборонном заводе под Москвой: Силы беспилотников ВСУ ударили по производящему боеприпасы предприятию

8 июля 2025, 01:11
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Ткачова Марія

7 июля Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны совершили прицельную атаку по военному объекту в глубине территории РФ. Целью стал "Краснозаводской химический завод" в Московской области — стратегическое предприятие, производящее боеприпасы, в частности термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed.

Глубокий удар: ВСУ атаковали завод боеприпасов под Москвой

ВСУ атаковали завод боеприпасов под Москвой

По сообщениям из открытых источников, в районе города Краснозаводска раздалась серия взрывов, после чего зафиксировано активное движение пожарной техники в близлежащих населенных пунктах.

Поражение нанесено в рамках усилий по снижению оборонно-промышленного потенциала противника — в частности, производства взрывчатых веществ и используемого против Украины вооружения.

Детали и масштабы разрушений уточняются. Украинские Силы обороны продолжают принимать меры по ослаблению агрессора и недопущению новых ударов по украинской территории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кабинет Министров 7 июля принял важное решение — теперь можно проводить обследование уничтоженного жилья дистанционно, без физического присутствия комиссии на месте. Это касается населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, и куда попасть слишком опасно. Нововведение заработает в рамках программы есть Восстановление.
Новый механизм разработало Министерство развития общин и территорий. Он позволит людям, потерявшим дом из-за российской агрессии, подать документы на компенсацию даже тогда, когда комиссия не может приехать на место обстрела.



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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/26367
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