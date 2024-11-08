Во время войны халатность и "тупость" чиновников областного уровня влечет тяжелые последствия для гражданского города, заявил руководителем учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник.

Олег Синегубов

По его словам, главу областной военной администрации Олега Синегубова десятки раз просили осторожнее делать пиар акции.

"Но ему плевать на город. Как это работает? Территориальное общество покупает для военных помощь. Затем глава общины везет это в Харьков, вызывают военных и под камеры Синегубов передает помощь, к которой не имеет отношения военным. Фото в постах выкладывают в соцсети. Потому как медийная и пиарная компонента очень нравится ОП", — отметил Доник.

По его словам, фото очень много, и они все, каким-то чудом привязаны к одному узнаваемому в городе месту.

"Как вы считаете, сколько времени нужно врагу, профессионально владеющему методами OSINT разведки, установить место? А потом просто попросить подтверждение непрямым и прямым наблюдением? Его просили прекратить делать эту ху*ню больше года назад. Ибо только вопрос времени был, когда ударят по очевидному объекту. Но Синегубову пофиг. Потому что он лентяй, который только ради фоточек вылезает из своего кабинета", — заявил Доник.

По его словам, когда харьковчане возмущаются, что россияне наносят удар по каким-нибудь культовым местам, то стоит посмотреть, кто помогает им определить приоритетность целей.

"А если вы наложите на карту все прилеты за последние 10 месяцев, в одном из центральных районов, то увидите какое-то странное совпадение с азимутом ударов и фоточек в соцсетях. Но это не останавливает любителя попиариться на мавиках вместо того, чтобы заботиться о безопасности города", — отметил Доник.

При этом он предположил, что Синегубов не делает это специально, просто ему безразлично на город.

"Это просто лень отъехать на три квартала. И, конечно, виноваты россияне. Но зачем им помогать в определении целей? – подытожил Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина есть план по обезвреживанию Украины, и он его уже выполняет.



