Главный страх Путина: война в Украине закончится быстро, если учесть это

Перспектива результативных переговоров об окончании войны в Украине пока, к сожалению, выглядит призрачно. Об этом пишет 24 января портал "Комментарии" со ссылкой на мнение украинского политического аналитика, экс-нардепа ВР Вадима Денисенко. Правитель РФ Владимир Путин не пойдет на невыполнимые для РФ требования президента США Дональда Трампа, и наоборот.

Путина надо грамотно напугать, чтобы он согласился свернуть войну побыстрее. Фото: пресс-служба Кремля

В комментарии для телеканала "Мы-Украина" Денисенко подчеркнул, что два базовых фактора остановки войны — потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей России — пока являются лишь отдаленным будущим.

"Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все пойдет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать", — предположил эксперт.

Он допустил, что вероятность сценария быстрого окончания войны все же есть. Но только при условии скорых договоренностей США-Китай и (или) быстрых результатов по реальному блокированию экспортных возможностей российской нефти.

"Или Путина должны чем-то глобально испугать. А его главный страх – жизнь", — указал Денисенко.

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор , который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.





Трамп, в свою очередь публично упрекнул Зеленского в том, что он ввязался в войну с РФ. По версии президента США, глава Украинского государства не должен был оказывать вооруженное сопротивление в феврале 2022 года, и тогда якобы "была бы сделка".