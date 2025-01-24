logo

BTC/USD

104983.83

ETH/USD

3320.82

LTC/USD

121.63

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Главный страх Путина: война в Украине закончится быстро, если учесть это
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный страх Путина: война в Украине закончится быстро, если учесть это

Базовый сценарий - боевые действия надолго, но есть шанс на быстрый мир, считает Денисенко

24 января 2025, 20:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Перспектива результативных переговоров об окончании войны в Украине пока, к сожалению, выглядит призрачно. Об этом пишет 24 января портал "Комментарии" со ссылкой на мнение украинского политического аналитика, экс-нардепа ВР Вадима Денисенко. Правитель РФ Владимир Путин не пойдет на невыполнимые для РФ требования президента США Дональда Трампа, и наоборот.

Главный страх Путина: война в Украине закончится быстро, если учесть это

Путина надо грамотно напугать, чтобы он согласился свернуть войну побыстрее. Фото: пресс-служба Кремля

В комментарии для телеканала "Мы-Украина" Денисенко подчеркнул, что два базовых фактора остановки войны — потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей России — пока являются лишь отдаленным будущим.

"Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все пойдет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать", — предположил эксперт.

Он допустил, что вероятность сценария быстрого окончания войны все же есть. Но только при условии скорых договоренностей США-Китай и (или) быстрых результатов по реальному блокированию экспортных возможностей российской нефти.

"Или Путина должны чем-то глобально испугать. А его главный страх – жизнь", — указал Денисенко.

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с  Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор, который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп, в свою очередь публично упрекнул Зеленского в том, что он ввязался в войну с РФ. По версии президента США, глава Украинского государства не должен был оказывать вооруженное сопротивление в феврале 2022 года, и тогда якобы "была бы сделка".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://weukraine.tv/blog/ultimatum-trampa-choho-chekati-vid-rosiji-ta-chi-bude-shvidke-zavershennja-vijni-/
Теги:

Новости

Все новости