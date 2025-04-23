Главные союзники Киева готовы отдать Путину оккупированные территории: предлагающие вместо этого

По информации источника, осведомленного о ходе переговоров, официальные представители Великобритании и Франции не исключают возможность достижения договоренности, по которой Украина согласится на сохранение нынешних линий фронта в обмен на гарантии безопасности и финансовую поддержку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Однако Париж и Лондон, по данным издания, предпочитают вариант, де-факто фиксирующий контроль России над оккупированными территориями — подобно механизму прекращения боевых действий, примененному во время завершения Корейской войны. Речь идет о ситуации, когда оккупация территорий признается на практике, но не юридически.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров в Лондоне, в которых участвовали представители Украины и европейских государств, США предложили вариант урегулирования конфликта. Согласно информации, план Вашингтона состоит из семи основных пунктов.

Один из пунктов касается территорий, захваченных Россией. В частности, предполагается, что Соединенные Штаты могут официально признать Крым частью РФ, однако такое признание будет односторонним только со стороны Вашингтона.

В то же время, предложение о прекращении огня предусматривает фактическую заморозку линии фронта, что позволит Владимиру Путину удержать контроль над большинством временно оккупированных территорий — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. При этом формально они не получат признания как часть России. Также по этому плану контроль над Запорожской атомной электростанцией должен перейти под управление США.

Портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось мирное соглашение, включающее пять украинских "территорий".