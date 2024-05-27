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Главное сохранить государство в любых границах: эксперт насторожил прогнозом в войне

Украина, в первую очередь, должна сохранить свое государство, считает эксперт Виктор Андрусив. При этом, по его словам, территории не должны быть константами, они постоянно меняются

сегодня, 13:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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У победы Украины три составляющие, считает политолог, военный Виктор Андрусив. По его словам, в первую очередь речь должна идти о сохранении государства, далее безопасность и затем размер страны.

Главное сохранить государство в любых границах: эксперт насторожил прогнозом в войне

Война в Украине

"Важнейшей составляющей победы есть сохранение нашего государства. Это масштабное историческое достижение, которое не удавалось целым поколениям. Независимо от того, как завершится война – сохранение нашего государства будет нашей победой и поражением Путина",
– заявил эксперт.

При этом он добавил, что все это время Украина существовала формально на карте, а не реально. При этом эксперт отметил, что в свое время Финляндия потеряла часть своих территорий, однако сохранила свою государственность.

Кроме того, по его словам, если даже Украина сможет, например, забрать у РФ Белгород или Кубань, это вовсе не гарантирует безопасность стране. Андрусив считает, что достичь необходимого уровня безопасности можно несколькими путями. Первый – разбить россиян так, чтобы они больше не могли продолжать вести боевые действия и вынашивать подобные планы. К сожалению, добавляет эксперт, такие действия выглядят маловероятными.

Второй путь – это собственные военные мощи, которые не позволят врагу думать о возможном нападении. Это тоже сложный сценарий, считает эксперт, поскольку даже мощные европейские государства оказались не в состоянии удерживать мощные армии.

Третий путь – обеспечить союз с другими государствами, который будет гарантировать безопасность и защиту.

"Это единственный перспективный сценарий для нас. Да, шансов вступить в НАТО очень мало, но Южная Корея не член НАТО и ничего. Крепкие двусторонние союзы намного эффективнее для нас, чем даже членство в НАТО",
– подчеркнул Андрусив.

При этом эксперт заявил, что ни одно государство сегодня не имеет размеров, которые имели в разные периоды своей истории, территория постоянно меняется.

Поэтому ее не стоит делать константой. Возможно, после смерти Путина мы сможем и больше взять чем границы 1991 года, а может быть и нет. Но пока будет наше государство – мы будем всегда сохранять шансы расширять свою территорию",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто в США хочет спасти РФ от поражения.




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Источник: https://t.me/victor_andrusiv/1764
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