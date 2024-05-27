Главное сохранить государство в любых границах: эксперт насторожил прогнозом в войне

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Ткачик Олеся
У победы Украины три составляющие, считает политолог, военный Виктор Андрусив. По его словам, в первую очередь речь должна идти о сохранении государства, далее безопасность и затем размер страны.
Война в Украине
При этом он добавил, что все это время Украина существовала формально на карте, а не реально. При этом эксперт отметил, что в свое время Финляндия потеряла часть своих территорий, однако сохранила свою государственность.
Кроме того, по его словам, если даже Украина сможет, например, забрать у РФ Белгород или Кубань, это вовсе не гарантирует безопасность стране. Андрусив считает, что достичь необходимого уровня безопасности можно несколькими путями. Первый – разбить россиян так, чтобы они больше не могли продолжать вести боевые действия и вынашивать подобные планы. К сожалению, добавляет эксперт, такие действия выглядят маловероятными.
Второй путь – это собственные военные мощи, которые не позволят врагу думать о возможном нападении. Это тоже сложный сценарий, считает эксперт, поскольку даже мощные европейские государства оказались не в состоянии удерживать мощные армии.
Третий путь – обеспечить союз с другими государствами, который будет гарантировать безопасность и защиту.
При этом эксперт заявил, что ни одно государство сегодня не имеет размеров, которые имели в разные периоды своей истории, территория постоянно меняется.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто в США хочет спасти РФ от поражения.
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