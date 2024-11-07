Главное не подписывать бумажки: военный сказал, как вернуться к границам 1991 года

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Ткачик Олеся
Ни Донбасс, ни Крым, ни Украина в целом не нужны в России никому, кроме диктатора Владимира Путина и его банды, которая у власти, считает военный Дмитрий Бабкин. Миссия поглощения Украины для них, говорит военный, только инструмент для сохранения власти. Впрочем, добавляет он, стоимость этой авантюры они недооценили, а сейчас все для них зашло в такой тупик, из которого для них воду нет.
Владимир Путин
По его словам, Черноморский флот, благодаря Силам обороны, оказался мифом, который должен обеспечить России контроль всей северной акватории Черного моря, однако его уже загнали в новороссийское стойло.
Бабкин считает, что разговоры о Крыме, как военной базе, при условии наличия у нас современного ракетного и другого вооружения — потеряли всякий смысл. В этом контексте единственный вопрос, который будет возникать у россиян, которых по-настоящему интересует будущее – зачем все это было и ради чего?
Военный убежден, что для Украины все это закончится возвращением к границам 1991 года.
По его мнению, новая администрация США в таком случае вынуждена будет предоставить Украине необходимое оружие.
По его убеждению, Украине не нужно этого бояться. Если ВСУ справятся с РФ, все долги будут списаны. Именно поэтому, говорит Бабкин, сейчас главная задача — держать фронт и все усилия должны быть сконцентрированы именно на этом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет включить Украину в так называемое "большое соглашение" с Западом.
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