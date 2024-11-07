Главное не подписывать бумажки: военный сказал, как вернуться к границам 1991 года

Ни Донбасс, ни Крым, ни Украина в целом не нужны в России никому, кроме диктатора Владимира Путина и его банды, которая у власти, считает военный Дмитрий Бабкин. Миссия поглощения Украины для них, говорит военный, только инструмент для сохранения власти. Впрочем, добавляет он, стоимость этой авантюры они недооценили, а сейчас все для них зашло в такой тупик, из которого для них воду нет.

Владимир Путин

"Даже полная победа над Украиной и полное ее поглощение – не будет иметь для России результата, на который рассчитывал Путин. Санкции и союзники в лице Ирана и северной Кореи – это настоящее и будущее, которое никому в России, кроме Путина, не нужно", — отметил Бабкин.

По его словам, Черноморский флот, благодаря Силам обороны, оказался мифом, который должен обеспечить России контроль всей северной акватории Черного моря, однако его уже загнали в новороссийское стойло.

Бабкин считает, что разговоры о Крыме, как военной базе, при условии наличия у нас современного ракетного и другого вооружения — потеряли всякий смысл. В этом контексте единственный вопрос, который будет возникать у россиян, которых по-настоящему интересует будущее – зачем все это было и ради чего?

Военный убежден, что для Украины все это закончится возвращением к границам 1991 года.

„Но! При условии, если мы сами или по принуждению не подпишем какую-то бумажку, где прямо откажемся от этих территорий. Не будет никакого увольнения Донбасса – уря, уря! – Они сами пойдут! Нам нужно только держать фронт – время играет на нас!" – убежден военный.

По его мнению, новая администрация США в таком случае вынуждена будет предоставить Украине необходимое оружие.

"Потому что они перцы с амбициями, деньгами и производителями вооружений за плечами, которые ждут государственных заказов. Они не смогут оставаться в стороне – им не позволят это сделать. Так, для предоставления нам оружия может быть введена платная основа типа кредита или временного пользования – ленд-лиза", — говорит военный.

По его убеждению, Украине не нужно этого бояться. Если ВСУ справятся с РФ, все долги будут списаны. Именно поэтому, говорит Бабкин, сейчас главная задача — держать фронт и все усилия должны быть сконцентрированы именно на этом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет включить Украину в так называемое "большое соглашение" с Западом.



