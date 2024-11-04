Главная дипломатка Германии разъяснила их позицию относительно вступления Украины в НАТО

Германия поддерживает перспективу членства Украины в НАТО, несмотря на противодействие России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

Анналена Бербок (фото из открытых источников)

Корреспондент поинтересовался позицией Германии по вступлению Украины в НАТО на фоне высказываний канцлера Олафа Шольца о невозможности такого приглашения до завершения войны. Также были возбуждены слухи о возможном нейтральном статусе Украины по модели "финляндизации".

"Позиция Германии остается четкой — будущее Украины в ЕС и НАТО. Эту позицию мы подтвердили в совместной декларации НАТО в Вашингтоне этим летом. Путин пытается помешать этому свободному выбору Украины", — заявила Бербок.

Она также подчеркнула, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО было их суверенным решением, подчеркивая, что Украина имеет право на такой же выбор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кого НАТО готовит к войне с Россией . В Латвии, недалеко от военной базы Адажи, прошли масштабные учения НАТО, где демонстрировались передовые технологии, включая роботизированные системы, управляемые по сети 5G из разных точек Европы. Об этом сообщает The Times.

В Латвии, недалеко от военной базы Адажи, прошли масштабные учения НАТО, где демонстрировались передовые технологии, включая роботизированные системы, управляемые по сети 5G из разных точек Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Times.

Отмечается, что во время этих испытаний, названных Цифровая магистраль, был представлен роботизированный аппарат, способный автономно сканировать поле боя в поисках противника. Руководился он испанскими военными, находящимися в 2000 милях от места учений, что стало возможным благодаря сетям 5G.

