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"Главная битва осени": РФ сражается за еще один важный город Донбасса

РФ не отказывается от своих захватнических планов и пытается наступать на Кураховском направлении

сегодня, 20:45
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают активные наступательные действия на востоке Украины, в частности, пытаясь продвигаться в Кураховском направлении. Военный обозреватель Давид Шарп в эфире Radio NV заявил, что именно битва за Курахово может стать главным событием на фронте этой осенью.

"Главная битва осени": РФ сражается за еще один важный город Донбасса

Наступление РФ на Курахово (фото из открытых источников)

По его словам, сейчас вокруг Курахово разворачиваются основные боевые действия:

"Осень вскоре заканчивается, но если говорить дело, то вблизи Курахово сейчас происходят ключевые события. Когда речь идет о битве за Донецкую область, в частности, за ее южные районы, то именно в последние недели осени заметны усилия российского командования по захвату Курахового", — отметил Шарп. .

По его мнению, оккупанты пытаются охватить город с трех сторон, прилагая для этого максимум усилий.

"Курахово — важный населенный пункт, который справедливо называют транспортным хабом. Поэтому именно битва за этот город в ближайшие дни и недели станет главным событием на фронте, если, конечно, не произойдет неожиданностей", — добавил военный эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что армия РФ формирует ударный кулак на важном направлении . Ситуация в Покровске на Донетчине остается сложной, но находится под контролем. Войска РФ проводят атаки и пытаются сформировать ударную группировку для дальнейшего наступления. Местные власти активно работают над эвакуацией мирного населения. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

В эфире Freeдом Цехоцкий рассказал, что за последние 24 часа в этом направлении было зафиксировано 28 российских штурмовых атак.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pwlbel4oJ4w&t=450s&ab_channel=RadioNV
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