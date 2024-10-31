"Главная битва осени": РФ сражается за еще один важный город Донбасса

Российские войска продолжают активные наступательные действия на востоке Украины, в частности, пытаясь продвигаться в Кураховском направлении. Военный обозреватель Давид Шарп в эфире Radio NV заявил, что именно битва за Курахово может стать главным событием на фронте этой осенью.

Наступление РФ на Курахово (фото из открытых источников)

По его словам, сейчас вокруг Курахово разворачиваются основные боевые действия:

"Осень вскоре заканчивается, но если говорить дело, то вблизи Курахово сейчас происходят ключевые события. Когда речь идет о битве за Донецкую область, в частности, за ее южные районы, то именно в последние недели осени заметны усилия российского командования по захвату Курахового", — отметил Шарп. .

По его мнению, оккупанты пытаются охватить город с трех сторон, прилагая для этого максимум усилий.

"Курахово — важный населенный пункт, который справедливо называют транспортным хабом. Поэтому именно битва за этот город в ближайшие дни и недели станет главным событием на фронте, если, конечно, не произойдет неожиданностей", — добавил военный эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что армия РФ формирует ударный кулак на важном направлении . Ситуация в Покровске на Донетчине остается сложной, но находится под контролем. Войска РФ проводят атаки и пытаются сформировать ударную группировку для дальнейшего наступления. Местные власти активно работают над эвакуацией мирного населения. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

В эфире Freeдом Цехоцкий рассказал, что за последние 24 часа в этом направлении было зафиксировано 28 российских штурмовых атак.

