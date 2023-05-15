Главарь ЧВК «Вагнер» предлагал Украине сделку против Минобороны РФ, – WP

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Кравцев Сергей
Главарь и главный финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак. Киев такое предложение отбросил, говорится в новой порции обнародованных документов разведки США, что просочились в сеть через платформу Discord. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Washington Post".
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
Газета отмечает, якобы Пригожин сделал свои предложения через свои некие тайные контакты Главному управлению разведки Минобороны Украины в конце января, когда "вагнеровцы" гибли во время штурмов Бахмута тысячами.
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При этом в документе не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".
В Вашингтоне тоже не поверили таким намерениям руководителя "вагнеровцев", рассказал официальный представитель США.
Другие просочившиеся документы Пентагона показывают, что чиновники Минобороны РФ в частном порядке задавались вопросом, как реагировать на критику Пригожиным действий их вооруженных сил, и его требования о дополнительных ресурсах. В документах также говорится о борьбе за власть между "поваром Путина" и высшими должностными лицами РФ, включая министра обороны Сергея Шойгу.
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