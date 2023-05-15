Главарь ЧВК «Вагнер» предлагал Украине сделку против Минобороны РФ, – WP

Главарь и главный финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак. Киев такое предложение отбросил, говорится в новой порции обнародованных документов разведки США, что просочились в сеть через платформу Discord. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Washington Post".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Газета отмечает, якобы Пригожин сделал свои предложения через свои некие тайные контакты Главному управлению разведки Минобороны Украины в конце января, когда "вагнеровцы" гибли во время штурмов Бахмута тысячами.

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"Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он яростно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, которые оказывали жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизни бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательство", — говорится в материале.

При этом в документе не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", — идет речь в материале.

В Вашингтоне тоже не поверили таким намерениям руководителя "вагнеровцев", рассказал официальный представитель США.

"Украинские и американские официальные лица говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную информацию", — пишет WP.

Другие просочившиеся документы Пентагона показывают, что чиновники Минобороны РФ в частном порядке задавались вопросом, как реагировать на критику Пригожиным действий их вооруженных сил, и его требования о дополнительных ресурсах. В документах также говорится о борьбе за власть между "поваром Путина" и высшими должностными лицами РФ, включая министра обороны Сергея Шойгу.

"На этом напряженном фоне Пригожин поддерживал тайные отношения с украинской разведкой, которые, помимо телефонных звонков, включали личные встречи с офицерами ГУР в неуказанной африканской стране, говорится в одном документе", — пишет издание.

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