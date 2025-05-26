Глава СВР раскрыл планы России на войне против Украины

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Slava Kot
Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что планы России заключаются в полном захвате четырех украинских областей, которые находятся под частичной оккупацией РФ. Также в Кремле хотят создать буферную зону.
Глава СВР Олег Иващенко. Фото из открытых источников
Олег Иващенко в интервью "Укринформу" рассказал о российских планах на поле боя против Украины. По его словам, вопреки идее Кремля о намерении захватить четыре области и создать буферную зону, они не способны их реализовать.
Глава СВР отметил, что раньше россияне хотели пройти вглубь на 30 км, то сейчас только мечтают о 5-10. Кроме того, Иващенко говорит, что, несмотря на заявления РФ относительно "выдавливания" украинских сил из пограничных участков, однако они не соответствуют действительности и военные ВСУ держат отдельные позиции в Белгородской и Курской областях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна главная цель России на фронте в ближайшей перспективе. Какой город оказался под угрозой захвата.
Также "Комментарии" писали о пятом сценарии окончания войны в Украине, который предложил украинский дипломат.
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