logo

BTC/USD

109708.67

ETH/USD

2563.02

LTC/USD

96.87

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Глава СВР раскрыл планы России на войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава СВР раскрыл планы России на войне против Украины

Россия не отказывается от своих планов по созданию буферной зоны и полному захвату частично оккупированных областей Украины.

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что планы России заключаются в полном захвате четырех украинских областей, которые находятся под частичной оккупацией РФ. Также в Кремле хотят создать буферную зону.

Глава СВР раскрыл планы России на войне против Украины

Глава СВР Олег Иващенко. Фото из открытых источников

Олег Иващенко в интервью "Укринформу" рассказал о российских планах на поле боя против Украины. По его словам, вопреки идее Кремля о намерении захватить четыре области и создать буферную зону, они не способны их реализовать.

"Взять полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Но полностью реализовать замысел они не могут. Еще они хотят сделать так называемую зону безопасности на территории Харьковской, Сумской, Черниговской. Однако у них уже не те ресурсы", — отметил Иващенко.

Глава СВР отметил, что раньше россияне хотели пройти вглубь на 30 км, то сейчас только мечтают о 5-10. Кроме того, Иващенко говорит, что, несмотря на заявления РФ относительно "выдавливания" украинских сил из пограничных участков, однако они не соответствуют действительности и военные ВСУ держат отдельные позиции в Белгородской и Курской областях.

"Но желание не означает возможности. Они истощены – технологически, экономически и дипломатично. Вообще, долгосрочной целью России является установление контроля над странами бывшего Советского Союза", — сказал Иващенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна главная цель России на фронте в ближайшей перспективе. Какой город оказался под угрозой захвата.

Также "Комментарии" писали о пятом сценарии окончания войны в Украине, который предложил украинский дипломат.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3996575-oleg-ivasenko-golova-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ukraini.html
Теги:

Новости

Все новости