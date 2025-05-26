Глава СВР раскрыл планы России на войне против Украины

Председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что планы России заключаются в полном захвате четырех украинских областей, которые находятся под частичной оккупацией РФ. Также в Кремле хотят создать буферную зону.

Глава СВР Олег Иващенко. Фото из открытых источников

Олег Иващенко в интервью "Укринформу" рассказал о российских планах на поле боя против Украины. По его словам, вопреки идее Кремля о намерении захватить четыре области и создать буферную зону, они не способны их реализовать.

"Взять полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Но полностью реализовать замысел они не могут. Еще они хотят сделать так называемую зону безопасности на территории Харьковской, Сумской, Черниговской. Однако у них уже не те ресурсы", — отметил Иващенко.

Глава СВР отметил, что раньше россияне хотели пройти вглубь на 30 км, то сейчас только мечтают о 5-10. Кроме того, Иващенко говорит, что, несмотря на заявления РФ относительно "выдавливания" украинских сил из пограничных участков, однако они не соответствуют действительности и военные ВСУ держат отдельные позиции в Белгородской и Курской областях.

"Но желание не означает возможности. Они истощены – технологически, экономически и дипломатично. Вообще, долгосрочной целью России является установление контроля над странами бывшего Советского Союза", — сказал Иващенко.

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