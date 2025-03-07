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Глава разведки США объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине

Тулси Габбард заявила, что Владимир Зеленский воспринимал помощь США как "должное".

сегодня, 09:06
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Автор:
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Slava Kot

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что причиной президента США Дональда Трампа приостановки обмена данными разведки и поставки военной помощи Украине стала то, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как "должное".

Глава разведки США объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине

Тулси Габбард. Фото: AP

В эфире телеканала Fox News Тулси Габбард объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине, а также ограничил обмен разведданных.

"Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не нужно воспринимать поддержку американских граждан как должное", — сказала Габбард.

Напомним, что 3 марта американские СМИ сообщили о решении США остановить военную помощь Украине и ограничить доступ к разведданным. На следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил сообщение США, поскольку остановилось предоставление военной помощи Украине, в том числе со складов в Польше.

5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно остановили предоставление Украине оружия и разведывательных данных, а советник по нацбезопасности президента США Майк Волц заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность возобновления поставок военной помощи Украине, если добьется успехов в переговорах с Киевом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа назвали причину остановки военной помощи Украине. По словам госсекретаря США, это произошло из-за того, что Зеленский усомнился в американской дипломатии.

Также "Комментарии" писали, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров сделал заявление из-за остановки военной помощи США.



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Источник: https://www.foxnews.com/video/6369700642112
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