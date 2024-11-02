Глава Пентагона сделал настораживающее заявление: действительно ли победить Путина не удастся

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Кравцев Сергей
На войне в Украине "нет серебряного шара", то есть любой системы вооружений, которая способна переломить ход событий на поле боя. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris, в которой говорится о войне в Украине.
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Этим утверждением он, вероятно, полемизирует с теми, кто призывает разрешить Украине бить западным оружием по целям в глубь территории России.
Глава Пентагона также дал понять, что администрация Джо Байдена, вопреки многочисленным публикациям СМИ, продолжает выступать за победу Украины, а не за завершение войны путем компромиссов.
Министр заявил, что вторжением в Украину российский диктатор Владимир Путин бросил вызов всему западному миру и "безопасность Америки требует, чтобы мы противостояли агрессии Путина".
При этом отметим, что в ходе очередного своего заявления о размещении у границ Украины войск КНДР президент Владимир Зеленский намекнул на важность Запада дать разрешение на удары по России.
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