Глава Пентагона сделал настораживающее заявление: действительно ли победить Путина не удастся

На войне в Украине "нет серебряного шара", то есть любой системы вооружений, которая способна переломить ход событий на поле боя. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в статье, опубликованной в журнале Foreign Affaris, в которой говорится о войне в Украине.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Ни одна отдельная возможность не переломит ход событий. Ни одна система не положит конец нападению Путина. Важен совокупный эффект военных способностей Украины и сосредоточенность на том, что работает", — написал глава Пентагона.

Этим утверждением он, вероятно, полемизирует с теми, кто призывает разрешить Украине бить западным оружием по целям в глубь территории России.

Глава Пентагона также дал понять, что администрация Джо Байдена, вопреки многочисленным публикациям СМИ, продолжает выступать за победу Украины, а не за завершение войны путем компромиссов.

"Для тех, кто думает, что американское лидерство обходится дорого, подумайте о цене американского отступления. Перед лицом агрессии цена принципа всегда ничтожна по сравнению с ценой капитуляции", — подчеркнул Ллойд Остин.

Министр заявил, что вторжением в Украину российский диктатор Владимир Путин бросил вызов всему западному миру и "безопасность Америки требует, чтобы мы противостояли агрессии Путина".

При этом отметим, что в ходе очередного своего заявления о размещении у границ Украины войск КНДР президент Владимир Зеленский намекнул на важность Запада дать разрешение на удары по России.

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи – все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой" дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", — отметил украинский президент.



