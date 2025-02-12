Глава Пентагона назвал два нереалистичных сценария для Украины

Министр обороны США Пит Хегсет в своем выступлении на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины подчеркнул, что для действенных переговоров с Москвой Киеву "нереалистично" ожидать возвращения границ 2014 года и членства в НАТО.

Пит Хегсет

Он также добавил, что при любых вариантах гарантий безопасности американских войск в Украине не будет, а помощь Киеву должна быть вопросом Европы, в то время как США сосредоточится на Китае и защите собственных границ.

" Обеспечение европейской безопасности должно быть императивом для европейских членов НАТО. В рамках этого Европа должна предоставить подавляющую часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине " .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, где сообщил, какая может постигнуть судьба украинские полезные ископаемые и дорогостоящие металлы, если Украина не сможет выстоять в войне, а также прокомментировал, на каких условиях эти ископаемые могут добывать американские партнеры.

"Это должно быть взаимовыгодно для всех нас. Происходящее сейчас – это не выгодно, что Путин захватывает наши территории и он просто бесплатно получает бесценные полезные ископаемые на временно оккупированных территориях.

Мы знаем, как они уничтожали и возможности добычи и переработки, они уничтожали, распилили целые заводы, затапливали шахты и т.д. То есть, это и экологическая катастрофа, но прежде всего – это то, что принадлежит украинскому народу, людям, которые есть в земле. Они увлекают это бесплатно. Это нужно защитить, потому что дальше будет еще сложнее, потому что дальше еще дороже. Далее следуют полезные ископаемые то, что я показывал, и редкоземельные, и также я говорил об объемах титана, урана, марганца, много всего", – отмечает президент.