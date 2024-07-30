Глава Минфина разрушил прогнозы о завершении войны в 2024 году: что заявил

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Кравцев Сергей
Наивно полагать, что уже в этом году прекратиться война в Украине. с большой вероятностью можно сказать, что боевые действия будут продолжаться и в 2025 году. Именно поэтому украинскому бюджету дополнительно понадобиться около 15 миллиардов долларов от западных партнеров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал министр финансов Сергей Марченко.
Сергей Марченко. Фото из открытых источников
По его словам, дополнительные потребности на 2025 год оцениваются в 12-15 миллиардов долларов. При этом он отметил, что Украина повышает налоги, чем дает сигнал партнерам и критикам, которые считают вклад Киева недостаточным.
Отметим, в этом же интервью министр высказал мнение, что справедливым шагом будет повышение налогов во время войны, ведь это необходимо ради финансирования Сил обороны. Сергей Марченко отметил, что не так уж много граждан исправно платят налоги. Поэтому решения пересматривать в правительстве не собираются.
Марченко отметил, что сейчас в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. При этом он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.
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