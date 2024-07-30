Глава Минфина разрушил прогнозы о завершении войны в 2024 году: что заявил

Наивно полагать, что уже в этом году прекратиться война в Украине. с большой вероятностью можно сказать, что боевые действия будут продолжаться и в 2025 году. Именно поэтому украинскому бюджету дополнительно понадобиться около 15 миллиардов долларов от западных партнеров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью РБК-Украина сделал министр финансов Сергей Марченко.

Сергей Марченко. Фото из открытых источников

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", — заявил министр.

По его словам, дополнительные потребности на 2025 год оцениваются в 12-15 миллиардов долларов. При этом он отметил, что Украина повышает налоги, чем дает сигнал партнерам и критикам, которые считают вклад Киева недостаточным.

"Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", – объяснил Сергей Марченко.

Отметим, в этом же интервью министр высказал мнение, что справедливым шагом будет повышение налогов во время войны, ведь это необходимо ради финансирования Сил обороны. Сергей Марченко отметил, что не так уж много граждан исправно платят налоги. Поэтому решения пересматривать в правительстве не собираются.

Марченко отметил, что сейчас в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. При этом он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.



