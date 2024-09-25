Глава ДонОВА: оккупантов в Угледаре еще нет, люди наотрез отказываются уезжать

На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, враг имеет продвижение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

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На вопрос ведущей о том, что аналитики проекта DeepState сообщают о присутствии врага в окрестностях Угледара, Вадим Филашкин ответил, что это не совсем так, что постоянного пребывания врага на окраинах города нет. Отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают эти группы.

"В городе остаются около 100 человек, которые наотрез отказываются уезжать. Завозить им гуманитарную помощь невозможно, потому что враг простреливает все пути.

Город еще не захвачен, и надеемся, что этого не будет", – отметил Вадим Филашкин.

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В ВСУ заговорили о потере Угледара: детали

Российские войска накопили решающее количество техники и людей в районе города Угледар Донецкой области. Поэтому украинцам действительно нужно быть готовыми к тому, что наши бойцы уйдут из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Утро. LIVE " рассказал представитель УГА "Юг" Сергей Братчук.

Военный отметил, что нам "нужно быть готовыми к потере Угледара". Братчук отметил, что на сегодняшний день украинские силы выполняют две задачи в этой войне: первое – это максимальное "совпадение" вражеского ресурса и второе – самое главное – это сохранение жизней наших бойцов. "Россияне задействовали принцип выжженной земли в Угледаре.

Штурмовые группы врага заходят уже полными руинами и пытаются там закрепиться. КАБы сегодня помогают врагу, и мы это отмечаем. Во-вторых, враг атакует как минимум по трем направлениям. Именно фланговые удары они сегодня применяют. И на этом участке фронта враг накопил решающее для этого момента битву количество личного состава, количество техники", – рассказал Братчук.