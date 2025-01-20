«Гибель в Кривом Роге датского инструктора F-16 во время ракетного удара»: что известно

Пропагандисты снова распространяют ложную информацию о российских ракетных ударах по Украине. Так, российские ресурсы распространяют информацию о гибели датского инструктора F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Министерство обороны Дании официально опровергло распространенную информацию. В своем заявлении они подчеркнули, что ни один из датских инструкторов-летчиков F-16 не погиб в Украине, а история, распространенная в российских медиа, выдумана.

"Министр обороны развенчал ложную российскую историю об убитом датском инструкторе F-16. Сейчас в российских СМИ распространяется информация о том, что неназванный инструктор датского истребителя F-16 вчера погиб во время ракетных обстрелов в Украине", – пишут в ведомстве.

Подобные фейки служат для продвижения нарратива о войне России против НАТО и попыток оправдать ее террористические атаки на Украину.

Напомним, российские пропагандисты уже распространяют в соцсетях, что целью удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине был "учебный центр ВСУ". Об этом пишут пропагандисты в Telegram каналах, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: это циничный фейк. Российские захватчики ударили по абсолютно гражданским и жилым зданиям, сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, повреждены две пятиэтажки – в одной из них возник пожар. Изуродовано и не эксплуатировавшееся здание.

По состоянию на данный момент известно о семи пострадавших и четырех погибших гражданских. Обстреливать дома гражданских украинцев и утверждать об атаке на "учебные центры ВСУ", "центры принятия решений" или "базы СБУ" – это привычная для россиян тактика. Так свой террор Кремль оправдывал после ракетной атаки по винницкому Дому офицеров 14 июля 2022, уничтожение супермаркета 14 августа 2023 в Одессе, удара по селу Гроза на Харьковщине и т.д.