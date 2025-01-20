logo

BTC/USD

107799.07

ETH/USD

3335.41

LTC/USD

119.69

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Гибель в Кривом Роге датского инструктора F-16 во время ракетного удара»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Гибель в Кривом Роге датского инструктора F-16 во время ракетного удара»: что известно

Гибель инструктора F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу – очередной фейк ru-пропаганды

сегодня, 14:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пропагандисты снова распространяют ложную информацию о российских ракетных ударах по Украине. Так, российские ресурсы распространяют информацию о гибели датского инструктора F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Гибель в Кривом Роге датского инструктора F-16 во время ракетного удара»: что известно

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ГСЧС

Министерство обороны Дании официально опровергло распространенную информацию. В своем заявлении они подчеркнули, что ни один из датских инструкторов-летчиков F-16 не погиб в Украине, а история, распространенная в российских медиа, выдумана.

"Министр обороны развенчал ложную российскую историю об убитом датском инструкторе F-16. Сейчас в российских СМИ распространяется информация о том, что неназванный инструктор датского истребителя F-16 вчера погиб во время ракетных обстрелов в Украине", – пишут в ведомстве.

Подобные фейки служат для продвижения нарратива о войне России против НАТО и попыток оправдать ее террористические атаки на Украину.

«Гибель в Кривом Роге датского инструктора F-16 во время ракетного удара»: что известно - фото 2

Напомним, российские пропагандисты уже распространяют в соцсетях, что целью удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине был "учебный центр ВСУ". Об этом пишут пропагандисты в Telegram каналах, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: это циничный фейк. Российские захватчики ударили по абсолютно гражданским и жилым зданиям, сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, повреждены две пятиэтажки – в одной из них возник пожар. Изуродовано и не эксплуатировавшееся здание.

По состоянию на данный момент известно о семи пострадавших и четырех погибших гражданских. Обстреливать дома гражданских украинцев и утверждать об атаке на "учебные центры ВСУ", "центры принятия решений" или "базы СБУ" – это привычная для россиян тактика. Так свой террор Кремль оправдывал после ракетной атаки по винницкому Дому офицеров 14 июля 2022, уничтожение супермаркета 14 августа 2023 в Одессе, удара по селу Гроза на Харьковщине и т.д.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости