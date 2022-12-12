"Герои бывают разные": что известно о новом календаре с ВСУ

"Герои бывают разные" — этот лозунг стал лозунгом борьбы украинского народа против российских захватчиков и лозунгом инклюзивного календаря на 2023 год.

Новый календарь ВСУ (фото из открытых источников)

Мы привыкли, что герои – это красивая картинка, улыбка и парадная форма, на самом деле – герои бывают разные. Это — потерявшие конечности, ветераны АТО, ребята, продолжающие служить уже на протезах, герои Азовстали, прошедшие через плен, ребята из соседнего двора, которые 25 февраля уже были в военкомате, потому что заняли очередь еще 24, а сегодня находятся в госпиталях, ребята из ПТСР, что обороняли свой дом и свой город. Сегодня каждый, кто встал на защиту своей страны – герой!

Цель этого календаря показать, что герои бывают разные, но все равно нуждаются во внимании, поддержке и шансе на нормальную жизнь "после", нужно помочь ребятам приняты свое новое тело, а обществу научиться толерантности.

В преддверии нового года тема календарей и героев популярна, и важно, чтобы эта популярность осветила социальные проблемы, которые нам с вами по силам решить.

● Отсутствие инфраструктуры для людей на колясках и потребность в возможности продолжать нормальную жизнь после ранения, стала еще более актуальной проблемой.

● Поддержка на этапах лечения и реабилитации – это то, на чем мы, как поддерживающее общество, должны сосредоточиться.

● Помочь принять свое новое тело, которое изуродовала война.

● Научиться быть терпимыми.

● Разработать "дорожную карту" — пошаговую инструкцию действий для ребят, получивших ранения, которым ампутировали конечности и нуждающиеся в протезировании.

На одной из страниц календаря Максим Ермохин, который в 2018 году взорвался на противопехотной мине, а уже весной 2019 начал тренировку и подготовку к Играм Непокоренных.

Максим делится: "После травмы ты осознаешь, что жизнь твоя полностью меняется. Это непросто, но нужно всегда помнить, что все ограничения в уме".

Каждый год во всем мире выходит много календарей на разные темы. Есть такие популярные, что выходят уже на протяжении 20 лет. Такой календарь с австралийскими пожарными вдохновил нас на создание календаря с нашими героями, воинами ВСУ для освещения новых ценностей и красоты. Поскольку этот новый год для Украины не прост, ведь мы стоим на пороге новой жизни и новой Украины, важен вопрос содержания и изменений, происходящих вокруг нас, и содержание, которое будет вложено в календарь. Голый пиар или поддержка в принятии тела и героев со всем, что изменила война.

Над календарем работала целая команда. Были разные реакции, от страха и эмпатии к поддержке. Но мы решили сосредоточиться на поддержке — создании дорожной карты, проведении встреч для раненых воинов, оказании помощи на всех этапах лечения, реабилитации и дальнейшей помощи. Проект имеет свое продолжение. – отмечает Ольга Казанцева.

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