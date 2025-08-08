logo

Германия под прицелом шпионских дронов: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия под прицелом шпионских дронов: подробности

В небе над Германией — шесть сотен шпионских дронов: за три месяца страна зафиксировала волну воздушной слежки

8 августа 2025, 23:15
Автор:
Ткачова Марія

В Германии стремительно растет количество инцидентов с неизвестными беспилотниками: за последние три месяца было зафиксировано по меньшей мере 536 шпионских дронов, сообщает Bild со ссылкой на правительственные источники.

Германия под прицелом шпионских дронов: подробности

Неизвестные дроны в Германии

В общей сложности речь идет о 270 частных случаях, причем более чем в 50 из них на месте одновременно фиксировали два и более дронов, что позволяет говорить о скоординированных операциях. Чаще дроны появлялись в вечернее или ночное время, когда их труднее выявить и идентифицировать.

Основными целями для воздушной слежки стали военные объекты, в том числе американская авиабаза Рамштайн, энергетическая инфраструктура, а также другие объекты критического значения для безопасности государства.

Особенно тревожен инцидент над базой Рамштайн, где одновременно было замечено до 15 двигавшихся в строю дронов — это может свидетельствовать о хорошо организованной разведоперации.

В настоящее время власти Германии не раскрывают, кто может стоять за запуском дронов, но эксперты предполагают, что речь идет об иностранных спецслужбах, активно собирающих информацию в условиях новой фазы геополитического напряжения в Европе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин активизировал внешнеполитические контакты накануне возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell и официальный сайт Кремля, 8 августа Путин пообщался по телефону сразу с шестью мировыми лидерами.
Среди собеседников – глава КНР Си Цзиньпин, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президенты Узбекистана и Казахстана – Шавкат Мирзиоев и Касим-Жомарт Токаев, а также лидеры Индии и ЮАР – Нарендра Моди и Сирил Рамафоса соответственно.



Источник: https://m.bild.de/regional/nordrhein-westfalen/geheimer-bka-bericht-500-spionage-drohnen-ueber-deutschland-689332b0ecb6874199e8cdb3?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fregional%2Fnordrhein-westfalen%2Fgeheimer-bka-bericht-500-spionage-drohnen-ueber-deutschl
