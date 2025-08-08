Германия под прицелом шпионских дронов: подробности

В Германии стремительно растет количество инцидентов с неизвестными беспилотниками: за последние три месяца было зафиксировано по меньшей мере 536 шпионских дронов, сообщает Bild со ссылкой на правительственные источники.

Неизвестные дроны в Германии

В общей сложности речь идет о 270 частных случаях, причем более чем в 50 из них на месте одновременно фиксировали два и более дронов, что позволяет говорить о скоординированных операциях. Чаще дроны появлялись в вечернее или ночное время, когда их труднее выявить и идентифицировать.

Основными целями для воздушной слежки стали военные объекты, в том числе американская авиабаза Рамштайн, энергетическая инфраструктура, а также другие объекты критического значения для безопасности государства.

Особенно тревожен инцидент над базой Рамштайн, где одновременно было замечено до 15 двигавшихся в строю дронов — это может свидетельствовать о хорошо организованной разведоперации.

В настоящее время власти Германии не раскрывают, кто может стоять за запуском дронов, но эксперты предполагают, что речь идет об иностранных спецслужбах, активно собирающих информацию в условиях новой фазы геополитического напряжения в Европе.

