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Германия отказала Украине: ракет Taurus не будет даже под обстрелами

Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus — у Берлина не осталось ресурсов

14 июля 2025, 07:30
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Ткачова Марія

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на новую волну воздушных атак со стороны России и соответствующий запрос из Киева.

Германия отказала Украине: ракет Taurus не будет даже под обстрелами

Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus

По его словам, страна уже передала три из двенадцати систем Patriot, которые есть на вооружении, и сейчас у Германии осталось только шесть: две переданы Польше, а еще одна постоянно находится на техническом обслуживании или используется для учений. В такой ситуации у Германии нет возможности предоставить больше систем.

Министр подчеркнул, что такое количество критически мало, особенно если учитывать цели НАТО, к которым страна обязана двигаться.           

В то же время Писториус планирует вернуться к обсуждению своей инициативы по закупке дополнительных Patriot для Украины. Он хочет обсудить с министром обороны США Питом Гегсетом возможность приобрести две системы у США и передать их украинской стороне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США разгорелся масштабный скандал вокруг конфиденциальности: пользовательские переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде — несмотря на то, что люди удаляли их и доверяли, что данные исчезнут навсегда.
Причина – иск The New York Times против OpenAI по делу об авторских правах. Издание обвиняет компанию в том, что ее ШИ-сервисы якобы использовали защищенный контент без разрешения. И теперь, по решению федерального суда, OpenAI обязана сохранить практически все чаты пользователей ChatGPT, включая уже удаленные.



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Источник: https://www.ft.com/content/a9c8d754-bea4-4f5a-887c-b2898b5d0dd3
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