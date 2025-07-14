Германия отказала Украине: ракет Taurus не будет даже под обстрелами

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Ткачова Марія
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на новую волну воздушных атак со стороны России и соответствующий запрос из Киева.
Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus
По его словам, страна уже передала три из двенадцати систем Patriot, которые есть на вооружении, и сейчас у Германии осталось только шесть: две переданы Польше, а еще одна постоянно находится на техническом обслуживании или используется для учений. В такой ситуации у Германии нет возможности предоставить больше систем.
Министр подчеркнул, что такое количество критически мало, особенно если учитывать цели НАТО, к которым страна обязана двигаться.
В то же время Писториус планирует вернуться к обсуждению своей инициативы по закупке дополнительных Patriot для Украины. Он хочет обсудить с министром обороны США Питом Гегсетом возможность приобрести две системы у США и передать их украинской стороне.