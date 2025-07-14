Германия отказала Украине: ракет Taurus не будет даже под обстрелами

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на новую волну воздушных атак со стороны России и соответствующий запрос из Киева.

Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus

По его словам, страна уже передала три из двенадцати систем Patriot, которые есть на вооружении, и сейчас у Германии осталось только шесть: две переданы Польше, а еще одна постоянно находится на техническом обслуживании или используется для учений. В такой ситуации у Германии нет возможности предоставить больше систем.



Министр подчеркнул, что такое количество критически мало, особенно если учитывать цели НАТО, к которым страна обязана двигаться.



В то же время Писториус планирует вернуться к обсуждению своей инициативы по закупке дополнительных Patriot для Украины. Он хочет обсудить с министром обороны США Питом Гегсетом возможность приобрести две системы у США и передать их украинской стороне.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США разгорелся масштабный скандал вокруг конфиденциальности: пользовательские переписки с ChatGPT могут быть использованы в суде — несмотря на то, что люди удаляли их и доверяли, что данные исчезнут навсегда.

Причина – иск The New York Times против OpenAI по делу об авторских правах. Издание обвиняет компанию в том, что ее ШИ-сервисы якобы использовали защищенный контент без разрешения. И теперь, по решению федерального суда, OpenAI обязана сохранить практически все чаты пользователей ChatGPT, включая уже удаленные.

