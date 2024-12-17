Германия готова направить войска в Украину: выдвигает важные условия

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Кречмаровская Наталия
Германия рассматривает возможность направить миротворческую миссию в Украину, однако должно быть соблюдено важное условие. К тому же, в Берлине считают такие решения преждевременными.
Фото портал "Комментарии"
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, что его страна, вероятно, будет играть определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, но пока слишком рано говорить о том, как могут выглядеть миротворческие силы. Писториус повторил других европейских политиков, сказав, что еще слишком рано принимать решение о каком-либо присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.
Писториус добавил, что пока не может сказать, что может предусматривать такая роль, поскольку это зависит от модальностей и условий прекращения огня и потенциального мандата для миротворческих сил.
Он также подчеркнул, что необходимо четко уточнить, что и Украина и Россия приняли такой мандат.
Напомним, что в Польше высказались против инициативы направить миротворческую миссию в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как сообщил портал "Комментарии", призвал не спекулировать на тему размещения миротворческого контингента в Украине. Он объяснил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-нибудь.
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