Германия готова направить войска в Украину: выдвигает важные условия

Германия рассматривает возможность направить миротворческую миссию в Украину, однако должно быть соблюдено важное условие. К тому же, в Берлине считают такие решения преждевременными.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в понедельник, что его страна, вероятно, будет играть определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, но пока слишком рано говорить о том, как могут выглядеть миротворческие силы. Писториус повторил других европейских политиков, сказав, что еще слишком рано принимать решение о каком-либо присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально Организация Объединенных Наций и Европейский Союз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы , играла бы здесь определенную роль”, — сказал он.

Писториус добавил, что пока не может сказать, что может предусматривать такая роль, поскольку это зависит от модальностей и условий прекращения огня и потенциального мандата для миротворческих сил.

Он также подчеркнул, что необходимо четко уточнить, что и Украина и Россия приняли такой мандат.

Напомним, что в Польше высказались против инициативы направить миротворческую миссию в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как сообщил портал "Комментарии", призвал не спекулировать на тему размещения миротворческого контингента в Украине. Он объяснил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-нибудь.