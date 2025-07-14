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Германия еще всех удивит: озвучен неожиданный для Украины прогноз

По мнению Михаила Жирохова, ситуация с передачей немецких систем Patriot является более сложной

14 июля 2025, 10:35
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Клименко Елена

Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, замаскировав это под поставку отечественного дальнобойного вооружения. Такую версию озвучил военный аналитик Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

Германия еще всех удивит: озвучен неожиданный для Украины прогноз

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание на недавние заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и других немецких чиновников, анонсировавших в мае финансирование нового типа дальнобойного оружия. Правда, не уточнялось, идет ли речь о вооружениях для противовоздушной обороны или ударных ракетах, которые должны поступить в Украину уже в июле.

"За такой короткий срок создать дальнобойную систему ПВО или ударную ракету практически нереально. Это вызывает сомнения. Поэтому я предполагаю: под видом украинского ракетного вооружения могут быть переданы или частично модифицированы европейские ракеты, в том числе Taurus", — отметил Жирохов/

Он также предположил, что некоторые внешние или технические изменения могут дать основание формально назвать оружие "украинской разработкой". Такая схема уже имела место в ходе полномасштабной войны.

Вместе с тем, ситуация с передачей систем ПВО Patriot существенно сложнее. По словам эксперта, Германия вряд ли передаст Украине больше таких систем из-за ограниченного собственного арсенала. Из имеющихся 12 установок одна находится на ремонте, еще несколько уже передано союзникам, в том числе Польше и Украине.

"Ни одна страна Европы, особенно Германия, не станет ослаблять свою обороноспособность, передавая высокотехнологичные ЗРК", — пояснил Жирохов.

Напомним, министр обороны ФРГ Писториус недавно еще раз подчеркнул, что правительство Германии не планирует предоставлять Украине ракеты Taurus или системы Patriot из своего арсенала. Тем не менее, он готовится обсудить с главой Пентагона Питом Гегсетом возможность покупки двух американских комплексов Patriot именно для нужд Украины.

Как уже писал портал "Комментарии", в России снова заговорили о возможности продолжения прямых переговоров с Украиной о прекращении боевых действий, хотя сами называют полномасштабную войну "конфликтом", избегая термин "агрессия".



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