Германия еще всех удивит: озвучен неожиданный для Украины прогноз

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Клименко Елена
Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, замаскировав это под поставку отечественного дальнобойного вооружения. Такую версию озвучил военный аналитик Михаил Жирохов в эфире Radio NV.
Фото: из открытых источников
Он обратил внимание на недавние заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и других немецких чиновников, анонсировавших в мае финансирование нового типа дальнобойного оружия. Правда, не уточнялось, идет ли речь о вооружениях для противовоздушной обороны или ударных ракетах, которые должны поступить в Украину уже в июле.
Он также предположил, что некоторые внешние или технические изменения могут дать основание формально назвать оружие "украинской разработкой". Такая схема уже имела место в ходе полномасштабной войны.
Вместе с тем, ситуация с передачей систем ПВО Patriot существенно сложнее. По словам эксперта, Германия вряд ли передаст Украине больше таких систем из-за ограниченного собственного арсенала. Из имеющихся 12 установок одна находится на ремонте, еще несколько уже передано союзникам, в том числе Польше и Украине.
Напомним, министр обороны ФРГ Писториус недавно еще раз подчеркнул, что правительство Германии не планирует предоставлять Украине ракеты Taurus или системы Patriot из своего арсенала. Тем не менее, он готовится обсудить с главой Пентагона Питом Гегсетом возможность покупки двух американских комплексов Patriot именно для нужд Украины.
Как уже писал портал "Комментарии", в России снова заговорили о возможности продолжения прямых переговоров с Украиной о прекращении боевых действий, хотя сами называют полномасштабную войну "конфликтом", избегая термин "агрессия".